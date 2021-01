Jullie leggen het niet zo goed uit, zegt de achtjarige minzaam. “Maar je doet wel je best.”

Thuisonderwijs dag zoveel. We doen ons best, heus. En welbeschouwd hebben we het goed voor elkaar: de basisschoolleerlingen hier in huis hebben ieder een eigen kamer, de wifi werkt meestal en ze hebben twee ouders om hen terzijde te staan.

Bovendien zijn we al heel wat gewend. We hebben de ervaring van de lockdown van het voorjaar en van die tiendaagse quarantaine in de herfst, toen het virus ons huis was binnengedrongen. We zouden door de wol geverfd kunnen zijn.

Maar toch. Frequent steekt frustratie de kop op. Dat wij als ouders met onze titels en diploma’s het begrijpend lezen van groep 5 niet begrijpen. Dat we een som uit het rekenprogramma van groep 7 niet kunnen uitleggen. Dat we ons meneertje uit groep 2 maar niet aan een werkje krijgen.

“Hóe dan?”, roept de tienjarige vertwijfeld naar zijn chromebook. Hij werkt aan een rekentaak.

‘Ik Kan Dit Niet’, schrijft de achtjarige in woeste kapitalen in zijn schrift. Zijn opdracht was: schrijf een gedicht.

“Ik doe het niet”, zegt de vijfjarige vastbesloten. Het land is in lockdown, hij in staking.

Thuisonderwijs. Beeld Emiel Hakkenes

En dan hebben hun ouders ook nog hun eigen werk, want alle boterhammen die er dagelijks doorheen gaan moeten we ergens van betalen.

Daar zitten ze nu: de dromer, de drammer en de dwarse. Gedrieën aan de eettafel, ieder een bakje appelpartjes voor de neus. Hoe ervaren ze het zelf, dat noodgedwongen thuisonderwijs? Die hele coronacrisis?

“Ik zag vanochtend de krant”, zegt de tienjarige. “Er stond: ‘Langdurig doormodderen dreigt’. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen.”

“Het gaat op zich wel goed”, vindt de achtjarige. “Maar op school is het fijner.”

“Het is stom”, zegt de vijfjarige.

Of ze liever op school zouden zitten?

Die van 10: “Ik maak me wel zorgen. We zijn zóveel weken niet op school. Doe ik het thuis wel goed? Ik ben bang dat ik een slecht cijfer zal halen op de Cito. Dat vind ik lastig, want daar hangt mijn advies van af. Groep 7 en groep 8 zijn echt twee heel belangrijke jaren.”

Die van 8: “Op school is het gemakkelijker, want dan geeft de juf meer uitleg. Online is dat minder handig.”

Die van 5: “Schoolwerk is stom.”

Of hun ouders talent hebben als leerkracht?

“Ik vind het niet zo succesvol”, bekent de tienjarige. “Soms hebben we een misverstand.”

“Jullie leggen het niet zo goed uit”, zegt de achtjarige minzaam. “Jullie zijn ook geen juf of meester. Maar je doet wel je best.”

De vijfjarige vraagt: “Mag ik op een schermpje?”

We zien de premier op tv. Het land blijft langer gesloten, zegt hij. Op het Jeugdjournaal horen we: “De scholen blijven dicht en niemand weet precies wanneer ze weer opengaan”.

De tienjarige tobt: “Ik hoop maar dat we het volhouden.”

Verslaggever Emiel Hakkenes reist door Nederland en peilt de stemming.

