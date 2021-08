Joop Vrins en zijn 50.000 bidprentjes

Joop Vrins verzamelt bidprentjes, en heeft ze in de loop van de decennia zien veranderen. De afbeeldingen van heiligen maakten plaats voor landschappen.

Zijn eerste bidprentjes kreeg Joop Vrins als kind. Hij was misdienaar en werd in die hoedanigheid van school gehaald wanneer er een uitvaart was. Die prentjes vond hij mooi, en dus bewaarde hij ze. Inmiddels is de Bredanaar 73 en is zijn collectie gegroeid tot meer dan vijftigduizend exemplaren. Als mensen horen van zijn verzameling, krijgt hij nog weleens een doos vol. Die gaan allemaal op alfabetische volgorde, de moderne in kaartenbakken, de oude in speciale mappen.

Bidprentjes worden in de katholieke kerk uitgedeeld wanneer iemand overleden is. Er stonden tot aan de jaren vijftig veelal afbeeldingen van heiligen of Bijbelse voorstellingen op met Bijbelse teksten en een oproep tot gebed. Ze werden opgesteld door de geestelijken en bewaard in de kerkboeken. Zodat elke keer dat je erlangs bladerde, je werd herinnerd aan de overledene en kon bidden voor zijn of haar zielenheil.

Een bijzondere in Vrins’ collectie is een serie waarop de volledige kruisweg staat afgebeeld, alle veertien staties. “Verder zag je ook veel afbeeldingen van grafzerken, of heiligen waar mensen naar vernoemd waren. Zoals Agatha, Petrus of Barbara. Anderen wilden weer Maria, Jezus of de heilige familie. Ik heb ook prentjes waar een kelk met een hostie op staat.” Andere bijzondere items in zijn collectie zijn bijvoorbeeld de mappen met prentjes van oorlogsslachtoffers, van pausen en zwarte prenten met een kanten randje.

Beeld Roos Pierson

De eerste prentjes werden uitgegeven aan het einde van de 18de eeuw, vertelt Vrins. “Die werden handmatig gedrukt, vooral in kloosters. Dat zijn echt juweeltjes, kleine kunstwerkjes. De écht oude prenten zijn nog in steendruk, heel bijzonder.” Hoewel er vooral op de oude prentjes weinig staat over de personen zelf, valt er wel het een en ander aan af te leiden. “Er zitten ook kanten prentjes bij, die zijn natuurlijk duurder dus dat zal wel voor de gegoede lui geweest zijn. Er zijn ook series prentjes met vier afbeeldingen voor dezelfde persoon. Dat moet iemand geweest zijn die meer te besteden had dan Jan met de pet.”

De traditie is veranderd in de loop der jaren. Vrins ziet vooral vanaf de jaren zeventig modernere prenten opkomen. Dat zijn meer gedachtenisprenten dan bidprenten, zegt hij. “De prenten worden tegenwoordig vaak opgesteld door familie. De teksten zijn niet Bijbels meer, maar gaan over wat voor persoon de overledene is. Er staat vaak een foto of een landschap op.” Hij begrijpt het wel, zegt hij. “Wie komt er nog in een kerk?” De prentjes die er nog zijn, worden niet meer in de kerkboeken bewaard voor gebed. “Het gebeurt alleen nog weleens dat je een kerkboek op de rommelmarkt tegenkomt met prentjes erin.”

Of hij bij zijn overlijden zelf een bidprentje wil, daar heeft hij nooit over nagedacht. Maar hij vindt het geen morbide vraag. “We komen allemaal eens aan de eindstreep, daar ben ik niet zo zwaarmoedig over.”

