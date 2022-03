Jongeren vertellen over seks en hun grenzen: ‘Stiekem keek ik porno om iets op te steken. Ik schrok me rot!’

Fotograaf Vivian Keulards zocht en vond drie jongeren en een jong stel die haar wel wilden vertellen hoe ze hun eigen seksuele ontwikkeling zien. Zelf groeide ze redelijk argeloos op in de jaren tachtig, maar hoe doe je dat nú, in tijden van #MeToo? Spoileralert: ‘Jaloersmakend goed’.

Mijn vriendinnen en ik liepen voor we ­uitgingen altijd nog een rondje met de hond. Met een doel: werd er naar ons ­getoeterd, liefst meer dan één keer, dan wisten we dat we de juiste keuzes hadden gemaakt. Kleding, make-up, kapsels waren in orde, bevestiging was binnen, we konden op stap. Dit was eind jaren tachtig. Nu zou de bestuurder een boete voor straatintimidatie riskeren. Het kán niet meer.

Een kleine vijf jaar geleden, in oktober 2017, kwam met de hashtag #MeToo vanuit Amerika een grote bewustwordingsgolf op het gebied van seksualiteit en vooral seksuele intimidatie op gang. Onthullingen van grensoverschrijdend gedrag in alle geledingen van de samenleving volgden elkaar snel op en werden breed uitgemeten in de media. Sindsdien lijkt er veel te verschuiven in wat we acceptabel gedrag vinden, al maakten de verhalen die over The Voice of Holland naar buiten kwamen ook duidelijk dat er nog steeds veel gezwegen en weggekeken wordt. Maar wat doet al die bewustwording met de mensen die hun seksualiteit nog moeten ontdekken: de jongeren van nu? Hoe verkennen zij in alle vrijheid hun seksualiteit en tegelijkertijd hun grenzen? Nog nooit ook leek een generatie zo bewust bezig met genderidentiteit en seksuele geaardheid als de Generatie Z.

Ik vroeg het aan verschillende jongeren die al een eindje op weg zijn en die graag in gesprek wilden. Natuurlijk, ze zijn niet representatief voor alle jongeren, maar deze groep vindt het dus wel heel belangrijk. Ze praten open en denken liever niet in hokjes. Ze vinden dat er nog steeds te weinig aandacht is voor het overdragen van seksuele kennis. De beeldvorming is te eenzijdig en te stereotiep. Er is behoefte aan andere rolmodellen en aan meer, beter seksueel onderwijs op scholen. Ze moeten dus nog steeds terugvallen op gedegen zelfonderzoek. En dat, moet ik zeggen, doen ze wel jaloersmakend goed.

Bianca (21), die/hen/hun, panseksueel Beeld Vivian Keulards

‘Hoe weet je wat je bent, als je niet weet dat het bestaat?’

Bianca (21), die/hen/hun, panseksueel

Een laatbloeier noemt Bianca zichzelf. “Waar mijn vrienden op hun 15de of 16de in een relatie zaten, ging ik pas afgelopen twee jaar actief aan de slag met gender en seksualiteit. Die twee concepten staan dus volledig los van elkaar. Ik groeide traditioneel op met heteroseksuele ouders in de Biblebelt. Hoe weet je wat je bent, als je niet weet dat het bestaat? Niet dat mijn ouders stereotiep waren; mijn moeder werkte meer uren en mijn vader deed de huishouding, maar ik kende niemand uit een queer omgeving. Pas toen ik het huis uitging en andere mensen ontmoette, ontdekte ik dat er meer was. Ik heb wel altijd getwijfeld, ik herkende mezelf niet in het vrouwelijk geslacht, maar pas sinds een jaar noem ik mezelf non-binair.”

“Mijn onderzoeksproces kwam ook laat op gang vanwege een trauma. Om verder te komen, heb ik alsnog aangifte gedaan. Ik ben er nog niet uit of het me iets heeft gebracht. De politie nam me serieus en geloofde me, maar het viel niet te bewijzen en het was te lang geleden voor een rechtszaak. Ik kon wel nog een gesprek aangaan met de betreffende persoon. Dat was een rotmoment, voor mij, maar ook voor hem. Heel confronterend. Hij zal niet gauw nog een keer in zo’n situatie komen. Vaak denken mensen dat je je grens niet aangeeft, maar ik heb me duidelijk laten horen. Door de dreiging en angst valt je lijf stil.”

Aangeleerde patronen

“Seksualiteit moet je in een ­veilige setting ontdekken. Er bestaat geen lijstje van grensoverschrijdend gedrag zoals: fluiten ja of nee, aanraken hier of daar. Grensoverschrijdend is alles wat je idee van veiligheid beperkt. De traumatische ervaring is van invloed op mijn gevoel van veiligheid en hoe ik mijn lijf ervaar. Maar ik ben niet haatdragend, niet naar die jongen en niet naar mannen in het algemeen.

“Ik denk wel dat veel problemen liggen in hoe we genders definiëren. Het zijn aangeleerde patronen, over hoe een man moet zijn, die controle willen hebben. Andere emoties worden onderdrukt, omdat het niet ‘past’. Als we daarover kunnen gaan praten, zullen zaken anders worden. De dialoog moet open, genderperceptie gaat iederéén aan.”

“Zelf leer en groei ik ook nog. Vanwege mijn modellenwerk woonde ik in diverse grote steden, zoals Parijs, Milaan en Londen. Veranderen van omgeving vind ik leerzaam. De mode­wereld is overigens heel dubbel, aan de ene kant houdt die het ­binaire systeem in stand, aan de andere kant ontmoette ik nog nooit zoveel vrijdenkende mensen. Ik heb nooit een conflict met mijn non-binair zijn. In de mode word ik uitgenodigd op mijn uiterlijk. Ik zie dat als theater, ik speel dan de rol van een vrouw in een jurk. Dat is niet wie ik ben, maar dat vind ik in deze setting prima.”

Isabel (23), zij/haar/haar, heteroseksueel Beeld Vivian Keulards

‘Die blote-bastenavond hoort bij wie we zijn’

Isabel (23), zij/haar/haar, heteroseksueel

Isabel is sinds vorig jaar bestuurslid van een studentensportvereniging in Amsterdam. Vanuit die rol is ze anders tegen bepaalde dingen aan gaan kijken. “Binnen onze vereniging gaan we heel losjes en vrij met elkaar om. Dat was voor mij ook de reden om lid te worden.”

“Wij hebben al jaren de blote-bastenborrel binnen onze vereniging. Die wordt niet van tevoren aangekondigd. Het gebeurt spontaan. Dan roept iemand ‘blote-bastenavond’, trekt iedereen die wil zijn shirt uit, en feesten we met ontbloot bovenlijf.

“Dit klinkt voor de buiten­wereld waarschijnlijk bizar en abnormaal, maar voor onze vereniging is het een symbool voor vrijheid. Het hoort bij ons, dit is wie we zijn, het heeft niets met seksualiteit te maken. Je moet het zien als de hippiesfeer uit de jaren zestig. We voelen ons fijn en veilig bij elkaar, zodat dit kan. Ik heb nog nooit iets vervelends mee­gemaakt op zo’n avond. En als je niet mee wilt doen en je shirt aan wilt houden, is dat ook oké. Alles is goed.

“Door het tumult over The ­Voice kwam ook bij ons het ­gesprek op gang: kan onze blote-bastenborrel nog wel? Een lastige discussie. Het hoort bij de vrijgevochten beeldvorming van onze vereniging, maar het mag ook niet grensoverschrijdend zijn.”

“Wanneer is het dat? Hierin heb ik ook over mijn eigen gedrag nagedacht. Zelfreflectie is het allerbelangrijkste. Alleen dan zijn er veranderingen mogelijk. Ik heb ook wel eens tegen een jongen geroepen: doe je shirt uit, dat is leuk! Nu denk ik: hier ben ik te ver gegaan. Ook in het kader van het groepsgevoel moet ik dit soort zaken niet aanmoedigen. Dat mag niet. Het gebeurt of het gebeurt niet. Iedereen moet hier een vrije keus in hebben en maken. We gaan het dilemma in de groep gooien, met het bestuur en bij de leden. En dat is alleen maar goed.”

Vaginisme ontbreekt in de schoolboeken

“Ik geef makkelijk en duidelijk mijn grenzen aan, ook als het om seks gaat. Zonder schaamte zeg ik wat ik fijn vind, wanneer iets pijn doet of ik iets niet wil. Maar ik ken genoeg verhalen waarin dit anders is. De open opvoeding van mijn moeder heeft mij hierbij geholpen, alles werd aan de keuken­tafel besproken.

“Vrouwen weten te weinig hoe hun lichaam werkt, hoe het eruitziet, wat normaal is en waar ze informatie kunnen vinden. Hier is verbetering noodzakelijk en ik denk dat wij dat in Nederland prima aankunnen. Kijk naar de schoolboeken. Daar is vaginisme niet eens in terug te vinden. We moeten leren om zonder schaamte over dit soort zaken te praten.

“Die openheid is er ook bij onze vereniging. Als er iets aan soa’s heerst – zo deed schurft een tijdje de ronde – melden we dat. Er is dan meer schaamte voor het feit dat je onveilige seks hebt gehad, dan voor de soa zelf.

We gaan nu met 170 leden op wintersport. Daar houden we ook bij aankomst een toespraak over seks en grensoverschrijdend gedrag. Heel gewoon.”

Jermo (22), hij/hem/zijn, homoseksueel Beeld Vivian Keulards

‘Ik herken dat onveilige gevoel van vrouwen’

Jermo (22), hij/hem/zijn, homoseksueel

“Ik ging gerust in prinsessenjurk op schoolreis naar het Muiderslot. Dankzij mijn ouders en school had ik genoeg zelfvertrouwen, waardoor ik geen last had van pesterijen. Ik voelde me altijd comfortabeler bij meisjes, maar dat ik ze anders bekeek dan de jongens uit mijn klas, ontdekte ik pas op mijn 14de. Borsten, billen, huh? Niet boeiend. Ik ging zoeken op internet, keek porno, heteroporno, want dat is toch helaas de standaard. Totdat ik per ongeluk twee jongens samen zag. Nee, dit wilde ik helemaal niet interessant ­vinden. Toen pas vond ik mijn anders-zijn voor het eerst ver­velend. Misschien was ik wel ­homoseksueel? Dat maakte me enorm onzeker.

“Op mijn 15de ging ik tinderen, kijken of het klopte. Ik tikte ‘interesse in mannen’ aan en ging chatten. Mijn eerste afspraak was in het Vondelpark. Daar zoende ik voor het eerst in de bosjes en wist ik dat ik homoseksueel ben. Ik hield het nog lang voor mezelf. Mijn ouders ­lagen in scheiding, ik wilde ze niet lastigvallen met mijn on­zekerheden. Het proces van ontdekken en accepteren deed ik helemaal alleen. Dat was ingewikkeld en eenzaam.

“De avond dat ik het mijn moeder vertelde, heb ik alleen maar gehuild. Alles viel op zijn plek, één grote ontlading. Niet dat ik bang was voor de reactie van mijn ouders, maar het was meer de bevestiging. Je spreekt het uit, dan is het zo. Het heeft lang geduurd voordat ik mezelf volledig accepteerde. Dat proces zou zoveel makkelijker zijn als homoseksualiteit een ­gewoon onderdeel van de maatschappij was. Maak Disneyfilms met twee prinsen of ­prinsessen. Zorg dat er op de kleuterschool voorleesboeken voorhanden zijn waar trans-, non-binaire of homoseksuele hoofdpersonen in voorkomen. Hou het niet bij die vier zielige regels over lgbt+-seksualiteit in de biologieboeken, maar breid dat uit. Het moet verdergaan dan Paarse Vrijdag.”

Scheldpartij in de supermarkt

“Hetero is nog steeds de norm. Met regelmaat word ik uitgescholden voor homo of flikker. Op straat voel ik me vaak onveilig en ontwijk ik groepjes jongens liever. Hierin herken ik dat onveilige gevoel van vrouwen. Wanneer ik me veilig en gesteund voel, zeg ik wel iets van het verbale geweld. Zoals bij de AH, waar ik werk. Daar wees ik een 50-jarige man terecht die me uitschold. Hij moest zijn excuses aanbieden of anders kreeg hij een winkelverbod. Dat was een enorme overwinning.

“Mijn seksualiteit ontdekte ik via internet en door het vooral te doen: experimenteren. Dat is leuk spannend. Hierbij tast ik mijn grenzen af, soms moet je daar een beetje overheen om te ontdekken dat dáár de grens ligt. Ik heb het er gewoon over met mijn partners. Voor iedereen zijn die grenzen anders.

“Dickpics vind ik niet per se grensoverschrijdend, die leg ik naast me neer. Op de app ­Grinder, die wordt gebruikt voor puur seksueel contact, ­worden dickpics makkelijk verstuurd. Dat vind ik prima, best handig om van tevoren te weten wat ­iemand in huis heeft.”

Lola (19) & Jim (23), zij/haar/haar & hij/hem/zijn, beiden heteroseksueel Beeld Vivian Keulards

‘Jíj mag wel naar mij fluiten, maar vreemden op straat niet’

Lola (19) & Jim (23), zij/haar/haar & hij/hem/zijn, beiden heteroseksueel

Ze leerden elkaar kennen op Tinder, in ­coronatijd. Nooit ­gedacht dat er iets ­serieus uit zou rollen. Volgens Lola is een op de acht op Tinder van het vrouwelijke geslacht, de man moet dus aardig zijn best doen, initiatief nemen. “In ons geval was ik dat. Nee, mij maakt dat niets uit. Als je iets wil, ga erachteraan.

“Thuis spraken we best open over seks. Mijn vader kocht puberboeken en deelde informatie vaak met een grap, maar we leerden er wel van. Mijn ouders waren beschermend naar mij toe, opvoedend naar mijn broertje. Zoons mogen trouwens sowieso beter worden opgevoed.”

Jim reageert: “Nou, zo’n quote ‘educate your sons’ wordt ook door veel mensen gedeeld om cool te zijn. Ik ben het er wel mee eens hoor, maar sommige jongens kunnen zich aangevallen voelen. Alle mannen op één hoop. Ik vind dat ik het best goed doe. Zo’n quote voelt als een algemene afkeuring.”

Lola: “Vaak genoeg ben ik in mijn billen geknepen, nageroepen en -gefloten. Dat vind ik grensoverschrijdend gedrag, maar het is zo standaard dat ik het bijna niet meer zo benoem.”

Jim: “Maar fluiten kan toch ook leuk zijn?”

Lola: “Nee, dat vind ik niet, het is geen compliment. Jíj mag wel naar mij fluiten, maar vreemden op straat niet. Ik ken te veel verhalen en weet wat er daarna kan gebeuren. Dat is intimidatie. Dat hele Voice-gedoe is echt niet nieuw. Ik hoop niet dat de discussie stopt na de rechtszaken, maar dat dit het begin van verandering is.”

Condoomdiploma

Jim: “Nu ik erover nadenk: ik heb ook te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ik vind het lastig om er iets over te zeggen. Ik heb er nooit iets mee gedaan, wist niet waar aan te kloppen. Ik werd vol in mijn kruis gegrepen, de betreffende persoon lachte het weg. Dat heb ik ook maar gedaan. Onder mannen is de drempel om zoiets te uiten hoger. We worden toch voornamelijk als dader gezien.

“Mijn broer en ik zijn niet heel actief opgevoed in seksualiteit. Informatie haalde ik uit mijn omgeving en op school. Ik leer nog steeds, vooral hoe vrouwen behandeld willen worden. Ik had al jong, rond 11 jaar, interesse in seks. Ik keek stiekem porno om iets op te steken. Ik schrok me rot! Ik vond het maar lijp om volwassenen zo te zien.”

Lola: “Ik keek als kind ook porno, hoor. Je wordt op een ­gegeven moment toch nieuwsgierig. Niet dat je gelijk seksueel actief bent, maar je bent wel ­benieuwd. Ouders houden hun kinderen liever weg van dat stuk. Daarom zijn series als Sex Education belangrijk, die moeten ze op school laten zien. Seksualiteit zou een wekelijks terugkerend vak moeten zijn, net als maatschappijleer. Ik haalde mijn condoomdiploma, maar hoorde nooit iets over consent. En vrouwelijke seksualiteit moet veel meer aandacht krijgen. De seksuele beeldvorming is veel te eenzijdig. Het boek Come as you are van Emily Na­goski was een eyeopener voor me. Dat zou iedereen moeten lezen, vrouw én man.”

De achternamen van de jongeren zijn bekend bij de hoofdredactie.

De portretseries van Vivian Keulards (1970) zijn vaak verhalend en over langere tijd gefotografeerd. Ze richt zich veel op kinderen en jongeren. Haar werk is inter­nationaal gepubliceerd, aangekocht en bekroond. Ze maakte inmiddels twee boeken.

Seksueel groot worden in de jaren vijftig van de vorige eeuw of in de jaren twintig van deze eeuw: je zou het verschil ‘vrijheid’ kunnen noemen; er zat immers een heuse seksuele revolutie tussen. Maar misschien zit de grote revolutie meer in kennis dan in vrijheid.