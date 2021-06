Joline en Pascal zitten in de Dolomieten: ‘We hebben de gok gewaagd, in het ergste geval rijden we terug’

Zelfs via een krakerige telefoonverbinding weet het vakantiegevoel van Joline Salari (27) en Pascal Niessen (30) Nederland moeiteloos te bereiken. Het stel vertrok vorige week uit Nederland en parkeerde zojuist de camper in een pittoreske stad aan de voet van de Dolomieten. “Ze maken hier grappa”, zegt Salari. “En het is lekker warm. Ik heb net mijn trui voor een jurk verruild.”

De reis van Salari, Niessen en hun camperbus – ze doopten ’m ‘Eddy’ – stond al maandenlang gepland. Twee jaar wilden ze wegblijven. Maar naarmate de vertrekdatum dichterbij kwam, werd steeds duidelijker dat de coronacrisis weleens roet in het eten zou kunnen gooien. “Toch hebben we de gok gewaagd”, zegt Salari. “We hadden al ontslag genomen. In het ergste geval moeten we terugrijden.”

Dat is nog niet gebeurd, ook al kampeerde het stel – ondanks het negatieve advies van Rijksoverheid – ook in ‘oranje landen’ als Duitsland en Oostenrijk. “In Oostenrijk moesten we testen in een sporthal, dat vergt wat uitzoekwerk. En voor de grens van Italië moesten we ook een test afnemen”, zegt Salari. Het tweetal googelt regelmatig naar plaatselijke maatregelen, ook om toekomstige bestemmingen te bepalen. “Het reizen is wel wat ingewikkelder, maar al met al vinden we het goed te doen. Campings en restaurants zijn allemaal open, en overal is het heerlijk rustig.”

Test omzeild

Dat zegt ook de 30-jarige Stijn Verhulst, die sinds augustus vorig jaar met zijn camper door Luxemburg, België en Frankrijk trekt. Zijn contract bij een webshop in feestartikelen liep af door de coronacrisis. “Fulltime in een camper wonen was al jarenlang een droom, ik dacht: laat ik het nu maar gewoon doen. Eerst heb ik een tijdje appels geplukt in Zeeland, daarna ben ik naar het buitenland gegaan.”

Stijn Verhulst (30) trekt met zijn camper door Luxemburg, België en Frankrijk. Beeld

Verhulst vindt het reizen niet heel anders dan vóór de coronacrisis. Hij ontliep zelfs de PCR-test die verplicht is om Frankrijk binnen te komen. “Die test zou me 135 euro kosten. De boete was 150 euro. Ik heb besloten het risico te nemen en ik had geluk.” Als hij klachten had gehad was hij uiteraard gaan testen, zegt hij. “Maar als camperaar leef je in je eigen huisje en eigen bubbel. Ik vorm geen extra gevaar. Ik sta niet met vijfduizend man op een festivalterrein.”

Mocht het toch misgaan, dan is rijden altijd beter dan vliegen, zegt hij. “Zelfs als de grenzen dichtgaan, kun je met de auto altijd nog een onbewaakte grensovergang vinden. En op de luchthaven word je driedubbel gecontroleerd op tests en gezondheidsverklaringen.” Dat merkten ook Salari en Niessen, die binnenkort naar Nederland vliegen voor hun tweede vaccinatie. “Het is wel heel goedkoop nu: twee retourtjes kostten 56 euro.”

Langs de politiecolonne

Liesbeth Uithol (43), die in februari op pad ging met haar man, 13-jarige zoon en twee honden, hield zich wel aan plaatselijke corona- en testregels. Ze reed via België, Luxemburg en Frankrijk naar Spanje, waar ze nu met familie in een huis verblijft. “In Frankrijk ging om 18.00 uur de avondklok in, dan parkeerden wij de bus langs de snelweg”, zegt ze. “Maar we hebben ook gezien dat coronaregels voor toeristen werden opgerekt. In Spanje konden we zo langs politiecolonnes rijden, terwijl Spanjaarden zelf niet ver mochten verplaatsen. Die regels zijn vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat grote Spaanse families niet samenkomen.”

Liesbeth Uithol (43) reed via België, Luxemburg en Frankrijk naar Spanje. Beeld

Dat reizen in een ‘oranje land’ ook betekent dat coronakosten – denk aan verblijf in een buitenlands ziekenhuis – niet volledig worden vergoed, baart haar geen zorgen. “Wij weten dat we op een veilige manier reizen. Als we toch corona krijgen, rijden we vol gas naar Nederland.” Het kost haar dan ook weinig moeite het negatieve reisadvies naast zich neer te leggen. “Het is een advies. Wanneer je gezond verstand gebruikt en de plaatselijke regels hanteert, hoeft dat geen gevolgen te hebben.”

