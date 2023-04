‘Jarenlang heb ik in een kooi geleefd’

Ze maakte carrière als dragqueen, maar toen Vanessa Crokaert eindelijk de vrouw werd die ze als jongetje al had willen zijn, was er voor haar geen plaats meer onder de ‘regenboogparaplu’. Het universum schoot te hulp.

I Gij zult de Here uw God aanbidden en hem liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en met al uw krachten

“Toen ik een jaar of negen was verhuisden we van België naar Italië waar ik misdienaar werd in de kerk van pastoor Don Camillo, een man die mij met enorm veel liefde en respect heeft behandeld. Hij wist hoe moeilijk ik het had thuis, hij kende mijn worsteling met seksualiteit, maar heeft zich nooit ergens negatief over uitgelaten. Een paar jaar geleden kwam ik hem weer tegen. Het eerste wat hij zei was: ‘Wat ben je mooi geworden, ik ben zó trots op jou!’

Als iedereen zo begripvol was als Don Camillo, zouden er veel meer mensen naar de kerk gaan. Helaas is hij een uitzondering. Kijk maar naar wat er in Amerika gebeurt als het gaat over anti-lhbti+-wetgeving. In christelijke staten zoals Tennessee – waar je wapens gewoon in de winkel kunt kopen en de katholieke kerk kindermisbruik eindelijk heeft toegegeven – zijn shows waarin dragqueens optreden inmiddels verboden. Het gaat van kwaad naar erger, alles wordt teruggedraaid… Het maakt me verdrietig, maar ook sterker omdat ik weet dat mijn stem dan nóg luider moet zijn.”

II Gij zult de naam van de Heer uw God niet zonder eerbied gebruiken

“God is alles, heel het universum. Ik denk dat we God beledigen door zo slecht met onze mooie aardbol om te gaan. Bosbranden, overstromingen, aardbevingen: je kunt het geen straf van boven noemen, maar het lijkt me wel een duidelijke waarschuwing. Als we niet meer respect gaan opbrengen voor de natuur, zal het verkeerd met ons aflopen.”

III Gij zult de dag des Heren heiligen

“Eén dag om de Heer te heiligen? Dat is net zoiets als Valentijnsdag, de zogenaamde dag van de liefde. Voor mij is elke dag een dag van liefde! Zo kun je ook altijd en overal de stilte zoeken, een moment van rust vinden. Om te bidden. Of te mediteren. Ik heb daar een hulpmiddel voor: stenen. Het begon heel bizar, in een winkel vol sierraden en edelstenen. Mijn oog viel op een klein, groen steentje en ik wist het meteen: daar ben je, ik heb je gevonden. Thuisgekomen ben ik alles over labradoriet, die steensoort, gaan lezen. Labradoriet zorgt voor positiviteit en kalmte, maar ik heb inmiddels nog veel meer stenen die ergens goed voor zijn. Mensen die er niet meer bekend zijn zullen zeggen dat ik gek geworden ben, maar mijn antwoord is: probeer het, haal een paar stenen in huis, ze gaan uw leven veranderen.”

IV Eer uw vader en uw moeder

“Mijn jeugd is best heel ingewikkeld geweest. Mijn papa was een agressieve, conservatieve macho-man, een Italiaan, die liever een échte jongen had gehad. Ik ben lang een ja-knikker geweest, maar op den duur kon ik het niet meer aan en ben van thuis vertrokken. Met veel gebrul van zijn kant: ik wil je nooit meer zien! Ik wist dat we weer zouden bellen, ik stelde me in op een pingpong-relatie en ben mijn ouders altijd blijven respecteren.

Mijn moeder trok partij voor mij. Tuurlijk. Túúrlijk! Mijn moeder is een engel. Maar de macho won. Zijn wil was wet. Hij heeft me een verdrietige tijd bezorgd. Mijn papa zorgde ervoor dat ik me anders voelde – niet goed, nooit goed genoeg – maar door positief en geduldig te blijven is het me toch gelukt om hem op te voeden. Het is een kracht die ik van het universum heb meegekregen. Als iets breekt, lijm ik het weer aan elkaar. Keer op keer. En vergis je niet, ik heb er een leven voor nodig gehad om Vanessa te worden; ik moest hem ook de tijd voor zijn eigen transitie geven.

Vanessa Crokaert Vanessa Crokaert (Zele, België, 1979) bekend onder haar artiestennaam Vanessa van Cartier, is dragqueen. Ze was de winnaar van het tweede seizoen van het tv-programma Drag Race Holland. Vorig jaar verscheen bij Kosmos haar biografie Stay true to who you are. Vanaf deze zaterdag is Vanessa als jurylid te zien in het nieuwe seizoen van Make Up Your Mind op RTL4 om 20.00 uur.

Hij zag zijn kind van een lelijk eendje in een mooie zwaan veranderen, maar het was vooral mijn innerlijk dat hem uiteindelijk over de streep heeft getrokken. Hoe ik hem, ondanks de ellende die hij me had aangedaan, wist te omarmen. Het ging niet vanzelf, onze relatie heeft heel wat ups en downs gekend, maar in de laatste jaren is hij extreem veranderd. Papa is nu mijn grootste fan. Hij volgt me overal. Als hij hier is en ik wil even boodschappen gaan doen of zo, dan veert hij op en zegt: ‘Ik ga mee!’ ‘Waarom?’ ‘Ik wil gewoon bij jou zijn.’ Het lijkt wel alsof hij een baksteen op z’n kop heeft gekregen. Maar ik weet – nee, ik vóel waarom hij zo doet: mijn papa wil de tijd herpakken die hij verloren is. Voilà… Maar nu heb je me bijna aan het huilen gekregen en móet ik even een sigaretje gaan roken.”

V Gij zult niet doden

“Jarenlang heb ik in een kooi geleefd. Ik werd als dragqueen steeds succesvoller, maar begon er na twintig jaar naar te verlangen om ook echt een vrouw te worden. Als kind droomde ik er al van om ooit borsten te krijgen. De onderkant vond ik minder belangrijk, maar gaandeweg, met het volwassen worden, dacht ik: dit klopt niet, ik wil de volledige operatie. Ik ben naar Thailand gevlogen. Mijn dokter is wereldwijd nummer één en ik wilde voor mijn sex change de beste dokter hebben. Ik werd behandeld als een koningin en het ziekenhuis leek wel een soort vijfsterrenhotel. Het was heel heftig en pijnlijk allemaal, maar eindelijk kreeg ik het lichaam dat ik altijd had willen hebben, de kooi stond open en toen… werd ik, als transgender vrouw, ineens niet meer gevraagd voor dragshows. Ik kreeg de ene na de andere afwijzing. Er kwamen geen boekingen meer binnen. Alleen een dragqueen-man mocht onder die mooie regenboogparaplu performen. Er werd me zelfs letterlijk gezegd: ‘Nu ben je een vrouw, Vanes, zoek maar ander werk. Of ga thuis voor je man zorgen.’ Om te overleven nam ik een job aan als poetsvrouw, moest op mijn scootertje door weer en wind van het ene naar het andere adres, zat iedere dag op m’n knieën te schrobben. Ik kijk niet neer op zo’n job, echt niet, maar het was natuurlijk niets voor mij. Ik werd steeds ongelukkiger… Drag is mijn zuurstof, drag is de grootste passie van mijn leven. Drag had me weerbaarder gemaakt. Vrolijker ook. De carrière die ik had opgebouwd door keihard te werken, leek ineens voorbij. De kooi ging dicht, op slot met honderd grendels.

Op een dag zat ik thuis op de bank, verslaafd aan slaapmiddelen, spierontspanners en morfine tegen de pijn die de operatie had veroorzaakt en dacht: heb ik de juiste beslissing genomen? Zo wil ik niet doorgaan. Ik maak er een einde aan. Hoe zal ik het doen? Met een overdosis pillen? Met een mes? Je moet weten dat… pff, snap je nu waarom ik af en toe een sigaretje nodig heb? Je moet weten dat Annie, dat lieve hondje daar, nooit zomaar naar me toe komt, maar dit keer sprong ze op de bank, begon aan mijn armen te krabben en mijn tranen weg te likken. Ik dacht: wat gebeurt hier nu? Het was alsof er een donkere wolk werd verschoven en ik weer een beetje licht kon zien. Annie bleef maar likken, steeds als ik haar wegzette, kwam ze terug. Misschien was dit een teken van het universum? Was zij de boodschapper? Ik kreeg een hysterisch inzicht: al mijn medicatie moest weg. Onmiddellijk. Twintig dagen lang heb ik afkickverschijnselen gehad. Ik heb gehuild, gehuild, verschrikkelijk, maar tegelijkertijd was er altijd die kracht van binnen: je gaat het kunnen. Er is nog iets groots voor je weggelegd. Ik zou weer gaan optreden, desnoods gratis. Op Facebook zag ik een aankondiging voor de Showqueen Awards. Ik besloot me voor meerdere categorieën – behalve die van de ‘nieuwkomers’ – in te schrijven en won ze allemaal. Op het einde van de avond kreeg ik een staande ovatie die minutenlang duurde en ik wist: ik ben terug. In de weken die volgden, stroomden de boekingen binnen; ik hoorde er weer bij. Mijn nieuwe leven kon nu echt beginnen.”

VI Gij zult geen onkuisheid doen

“Wat betekent onkuisheid? Geen seks voor het huwelijk? Ja, dáág. Da’s bullshit hè? Ik ga hier niet over uitweiden, maar geloof mij maar als ik zeg dat ik, wat het seksen betreft, veel heb gezien en meegemaakt. Dan zeg ik toch genoeg? Ik heb de nodige tegenslag gekend, maar als ik opnieuw geboren mocht worden dan zou ik precies hetzelfde pad willen bewandelen. Van de Italiaanse zottin die terug naar hier is gekomen, de enorme tornado die ik was, ben ik nu behoorlijk Zen en heel sereen geworden.”

VII Gij zult niet stelen

“Oké, dáár kan ik me nog steeds vreselijk over opwinden: diefstal. Dat vind ik zo laag! Als je steelt om te overleven heb ik daar wel begrip voor en een kleptomaan, allez, die is gewoon ziek, maar als je iets van me probeert af te pakken, gewoon om mij een loer te draaien, dan ga je zonder ogen naar huis. Ik krab ze er gewoon uit.”

VIII Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen

“Queens kunnen onderling best vals zijn, maar liegen? Misschien dat er af en toe eentje tussen zit die begint te zweven en een heel eigen verhaal vertelt, maar doet niet iedereen die op social media zit daar aan mee? Wat is echt? Kijk naar mij. Om een mooier gezicht te krijgen heb ik gebruik gemaakt van de hulp die doktoren mij te bieden hadden. Als iemand me een compliment maakt over mijn neus, zeg ik: ‘Mooi hè? Drieduizend euro.’ Mijn tanden zijn niet echt. Lippen? Ook niet. Zie je die kaaklijn? Dat is een prothese. Mijn jukbeenderen zijn opgevuld, mijn wenkbrauwen zijn getatoeëerd. En over operaties gesproken: binnen nu en een jaar ga ik een facelift laten doen. Daar schaam ik me niets voor. Het is mijn werk en voor een deel ook een masker. Ik heb tijdens de Showqueen Awards een act gedaan waarin ik tijdens een balladversie van Who you are van Jessie J, mijn pruik afzet, de make-up van mijn gezicht haal en uiteindelijk ook mijn jurk uitdoe. Fight for your dreams and, above all, stay true to who you are. Worden wie je bent en trouw blijven aan jezelf. Maar pas op: ik heb ook ongelooflijk veel geluk gehad. Er zijn landen waar je als koppel nog niet eens mag dansen of je wordt al in de bak gezet. Ik hoef niet bang te zijn dat ze me gaan vermoorden. Ik hoef niets weg te stoppen. Ik kan hier met jou open en eerlijk praten over mijn leven: van het ongelukkige jongetje tot de zelfzekere trans vrouw die ik geworden ben. Ik vind mezelf een fantastische persoon. Een vrolijke persoon. Als ik in de spiegel kijk, denk ik nog wel eens: ‘Oh, shit, dat ziet er niet uit, hier moet ik iets aan doen’, maar als ik voor het innerlijk ga, dan heb ik de loterij gewonnen.”

IX Gij zult geen onkuisheid begeren

“Stevie is de man van mijn leven. Zijn manier van doen, zijn ogen, zijn handen, zijn tanden: er is niets wat ik níet mooi vind aan hem. Hij kan goed koken – heeft gestudeerd voor chef-kok – hij kan lekker knuffelen en hij is goed in... Vul dat zelf maar in. Waarom zou ik zo iemand bedriegen? Ik heb dat wel gedaan, in mijn vorige relatie, maar toen was ik met iemand die mij mishandelde; ik zocht gewoon liefde, al was het maar voor een uurtje. Ik geloof niet dat Stevie en ik ooit nog uit elkaar zullen gaan, maar stel dat het op seksueel gebied allemaal iets minder voorspoedig gaat, dan heb ik er geen problemen mee om daar hulp voor te zoeken. Dat kan met medicijnen of met spulletjes, maar ook met een derde persoon. Alles is goed. Zo lang je het maar eerlijk met elkaar bespreekt. ”

X Gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort

“Aan het begin van onze relatie ben ik heel jaloers geweest. Ik was bang niet goed genoeg te zijn als Stevie naar een ander keek. Alles wat mooi was, maakte mij jaloers. Ik was jaloers omdat ik niet was wie ik wilde zijn. En ik ging er aan kapot, echt waar. Na een tijdje – zeker na de operatie – kon ik het steeds beter loslaten. Nu is het oké. Ik ken alleen nog gezonde jaloezie. Als ik iemand bewonder, denk ik: dat ga ik ook eens proberen. Ik ben wel heel competitief, maar ik hoef daarvoor niemand aan de kant te duwen. Wat interesseert het mij nu dat die ander een jurk aan heeft met honderdduizend glimmende steentjes, dat ze opkomt in volledig goud of zilver, in het allerduurste kleed van de wereld? Ik hou me bezig met mezelf, Vanessa van Cartier, een brand, iets waar ik hard voor heb gewerkt en veel liefde en respect mee heb verdiend. Met wie jij nu gesproken hebt? Met de gewone Vanessa, de Vanessa die ontroerd raakte en soms even niet uit haar woorden kwam, de Vanessa in haar joggingbroek... Op de foto die bij ons verhaal geplaatst zal worden, zul je Vanessa van Cartier zien. Ze lijkt op mij, maar durft toch nét iets meer. Als je Vanessa van Cartier had geïnterviewd, zou ze misschien nog een dansje voor je hebben gedaan, maar allez, het is goed zo. Het was een leuk gesprekje, dankjewel lieverd. Maak er maar iets moois van.”