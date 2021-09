Jan ♥ Lynn

De groep jongens viert het einde van de vakantie op een terras op de Nieuwmarkt. Daarna gaan ze door naar een feestje. Alleen Jan haakt af. Hij is op dit moment de enige met een vriendinnetje, Lynn. En die komt vanavond laat terug van een vakantie in Italië. Jan gaat haar ophalen op Schiphol en ik mag mee.

De jongens pesten Jan ermee. All you need is love, roepen ze. Voor mij best herkenbaar. In mijn tienertijd was ik ook de enige met een relatie. En de balans vinden tussen je vrienden en je vriendin is dan soms moeilijk. Is Jan eigenlijk de eerste met een vriendin? Ties: “Martijn had een vriendin een tijd terug, in de derde klas denk ik.”

Meerdere jongens van de groep vonden Lynn wel leuk. “Maar ik was de winnaar”, zegt Jan triomfantelijk. Hij is stapelgek op Lynn, terwijl hij normaal gesproken niet zo’n relatietype is.

Op Schiphol vliegen ze elkaar om de nek. Twee weken kunnen lang duren in een tienerleven. Lynn (net 19) is bijna twee jaar ouder dan Jan. “Het begon echt als vriendschap. Ik dacht, hij is toch wel jonger dan ik. Maar op een gegeven moment zagen we elkaar elke dag. En nu zijn we acht maanden verder. Dus het is wel serieus ja.”

En dat pesten? Jan: “Dat boeit me niks. Dat is gewoon een beetje rellen met elkaar. Daar zijn het vrienden voor.”