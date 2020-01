Jaloezie en verraad in Buckingham Palace

Meghan Markle was vanaf het moment dat ze aan de arm van prins Harry werd gezien praktisch kansloos. Het Britse volk reageerde als een wantrouwige schoonmoeder, die geen vrouw goed genoeg vindt voor haar favoriete zoon – want dat was Harry, de geliefdste zoon van het hele volk sinds die gruwelijke dag dat hij als 12-jarige door de straten van Londen moest paraderen achter de kist van zijn moeder.

In hun verlovingstijd kreeg Meghan even het voordeel van de twijfel. Als ze een inschikkelijk, liefst adellijk en vooral Engels meisje was geweest, dan had ze het wellicht gered. Maar ze is een ambitieuze Amerikaanse met een mening, een gescheiden actrice, met een nogal ‘exotisch DNA’ in de woorden van Rachel Johnson, de zus van premier Boris. U proeft de licht racistische ondertoon? Nou, die was er vaker. Al snel ontstond het beeld van de bazige echtgenote die een wig dreef tussen Harry en de familie, in het bijzonder zijn broer William. En nu neemt Meghan de sprookjesprins zelfs mee naar de andere kant van de oceaan. Dat zal haar waarschijnlijk nooit vergeven worden.

Niet alleen het volk, bloemrijk gevoed door de boulevardpers, keerde zich razendsnel tegen Meghan. Ook binnen de paleismuren was er irritatie, jaloezie en verraad. Dat schrijft in ieder geval Tom Bradby, de journalist die de documentaire maakte waarmee de hele zaak aan het rollen werd gebracht. Hij reisde in oktober met Harry en Meghan door Afrika en maakte het beruchte interview waarin Harry zei dat hij en zijn broer ‘verschillende paden bewandelen’ en dat hij vreest dat zijn vrouw net als zijn moeder gesloopt zal worden door de tabloids.

Meghan bekende dat ze aan het overleven was. In de boulevardpers werden ze uitgemaakt voor verwende zeurpieten, maar Tom benadrukt dat hij die verhalen er destijds uit moest trekken. Hij had tijdens de reis gemerkt dat het stel ‘kwetsbaar en beschadigd’ was. Dankzij hun goede relatie kreeg hij ze aan het praten. Als vertrouweling van het stel heeft hij een andere kijk op de gebeurtenissen van de afgelopen weken. De besprekingen met de koningin over een andere rol voor het paar waren al langer aan de gang, schrijft Tom afgelopen weekend in The Sunday Times. Na de Kerst wilden Harry en Meghan die voortzetten, maar in plaats daarvan werd hun gevraagd om hun ideeën op papier te zetten. Het echtpaar was huiverig en wat ze vreesden gebeurde: het stuk werd gelekt naar boulevardkrant The Sun. Door iemand aan het hof, lijkt het. Om de publicatie voor te zijn, plaatsten Harry en Meghan hun bericht op Instagram. Het persbericht van Buckingham Palace waarin woede doorklonk over deze onaangekondigde actie, was dus een tikje hypocriet.

Volgens Tom Bradby is het in de familie misgelopen rond het huwelijk van Harry en Meghan. Er zijn toen over en weer kwalijke dingen gezegd. Ook voelen Meghan en Harry zich niet gesteund door de familie in hun strijd tegen de tabloids. Zij willen rechtszaken aanspannen, de anderen denken dat je maar beter kunt incasseren. Zo’n rechtszaak zorgt alleen maar voor nog meer publiciteit. Ze ervaren Harry en vooral Meghan als ontzettend lastig.

Wie er gelijk heeft, schrijft Tom, is moeilijk te zeggen. Maar het is duidelijk aan welke kant hij staat. Volgens hem is er voor Harry geen andere weg mogelijk dan die naar de uitgang. Hij twijfelde al sinds de dood van zijn moeder over zijn rol als prins, de hetze tegen zijn vrouw was het duwtje dat hij nodig had.

