Ja papa en mama, ik heb het ook tegen jullie

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij. ‘Had ik me maar beter voorbereid. Dan had mijn man niet dagen zonder bril televisie hoeven kijken.’

Terugkijkend op de afgelopen maand hebben wij een aantal lessen geleerd. Mijn man werd drie dagen na carnaval ziek, tegelijk met de bekendmaking van het eerste officiële geval van corona. In familiekring werd enigszins smalend gereageerd op mijn eigen, premature diagnose van corona. De kans dat wij de staatsloterij zouden winnen was immers groter dan de kans dat mijn man, als tweede patiënt van Nederland, corona had. En die staatsloterij hebben we inderdaad nog nooit gewonnen.

Doordat ook de GGD corona ontkende is hij dus hoestend en proestend acht dagen doorgelopen, onder andere in de Ikea. Totdat in het ziekenhuis bleek dat hij het virus wel degelijk onder de leden had. We hadden ons achteraf graag wat zelfbewuster opgesteld en in ieder geval mijn man in de logeerkamer laten bivakkeren. Veilig geïsoleerd van de rest van de samenleving én van ons gezin. Dat leek me, toen hij terug kwam uit het ziekenhuis en wij allemaal klachten hadden, redelijk mosterd na de maaltijd.

Snel wat sokken en pyjama’s in een tas

Ook had ik me wel iets beter kunnen voorbereiden op een eventuele ziekenhuisopname toen zijn toestand verslechterde. Bij mijn bevalling stond het zogenoemde vluchtkoffertje al vier weken klaar, nu smeet ik in de haast wat sokken en pyjama’s in een tas, met de gedachte dat de rest morgen wel zou volgen. Dat bleek niet te kunnen, omdat die spullen ons coronahuis niet meer mochten verlaten. Dus moest mijn man vier dagen zonder zijn bril televisie kijken.

We hebben ook een aantal dingen wél goed aangepakt. Een goede buur is je beste vriend in coronatijd en in combinatie met een whatsappgroep genaamd hulptroepen, kwamen wij niets tekort. Ook was het feit dat wij reeds gebruikmaakten van online supermarktboodschappen en een digitale lokale groenteleverancier een uitkomst.

Mocht u van de generatie van mijn ouders zijn en even eigenwijs als zij, dan spreken de lessen die wij hebben geleerd u waarschijnlijk niet zo aan. Zorg er dan voor dat u niet ziek wordt, door huis en erf niet te verlaten en de boodschappen door uw naasten op het pad te laten zetten. Ja, papa en mama, ik heb het ook tegen jullie.