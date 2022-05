Isa werd altijd klein gehouden, tot ze iemand tegenkwam die in haar geloofde

Tijdgeest verkent het DNA van de liefde: hoe werkt de relatie met je ouders door op je eigen relaties? Voor Isa (36) werd alles bepaald, eerst door haar ouders en daarna door haar echtgenoot. Tot ze iemand vond die haar aanmoedigde haar eigen pad te kiezen.

“Misschien een beetje laat, maar op mijn dertigste kwam voor mij de puberteit. Ik wilde niet meer voldoen aan de identiteit die anderen mij steeds hadden opgelegd.

Ik ben door mijn ouders, en later door mijn echtgenoot, altijd ­afgeremd. Dat was nodig, want iedereen meende dat ik geen controle had over mijzelf. Of het nu ging over eten, hoeveel huisdieren ik had of welke hobby’s, als ik vrijheid kreeg, zou het misgaan. Wat ik zelf leuk vond of goed kon, was niet belangrijk.

Hij was goed met kinderen en kon me onderhouden. Dus we trouwden

Ik kon heel goed tekenen, maar daar had niemand oog voor. Zelfs niet toen leraren zeiden dat ik een grafische opleiding moest volgen. Het was vooral niet de bedoeling dat ik mijn ­eigen pad koos. Ik deed wat mijn ouders en de kerk van mij verwachtten: een partner vinden, trouwen, een kind krijgen. In kerkelijke kringen is het op je twintigste hoogste tijd om te trouwen. Of die man mij gelukkig zou maken, was niet een vraag die in me opkwam. Ik vroeg me af: kan hij me onderhouden? Ja, want hij had een ­eigen bedrijf. Zou hij een goede vader zijn? Ja, hij was goed met kinderen. Ok. Dus we trouwden.

Hij deed precies hetzelfde als mijn ouders. Hij bepaalde alles. Dat paste bij mijn identiteit: ik had geen grenzen, ik was onverzadigbaar, ik kon niet voor mezelf zorgen. Hij werkte, ik zat thuis met onze zoon. Ik ging nooit zelf ergens heen: altijd moest hij me halen en brengen, zo had hij de controle. Een rijbewijs had ik niet.

Op mijn dertigste liet ik een IQ-test afnemen. Ik denk dat ik, omdat ik niet gewaardeerd werd, op zoek was om mijn validatie dan maar ergens anders uit te halen. Ik bleek hoogbegaafd. Ineens besefte ik dat ik heel anders was dan wat de mensen die zogenaamd van mij hielden me wilden doen geloven.

Mijn man verweet me dat ik een affaire had

Ik ging op rijles en merkte: dit kan ik gewoon! Mijn man verweet me dat ik een affaire had met de rij-­instructeur, omdat ik zo vrolijk terugkeerde van rijles. Maar ik was zo vrolijk, omdat ik bezig was om me te ontplooien.

Hoe onafhankelijker ik me opstelde, des te strakker hij de touwtjes aantrok. Ik heb mezelf een jaar gegeven om uit te ­zoeken hoe ik me kon blijven ontwikkelen zonder dat ik het huwelijke hoefde te verlaten. Dat bleek onmogelijk.

Door de scheiding werd ik dakloos. Al die jaren had ik niet gewerkt. Ga maar eens een baantje vinden zonder werkervaring, ga maar eens een huurhuis vinden zonder inkomen. Bij mijn ouders was ik niet welkom, omdat ze boos waren. Op scheiden rust voor hen een groot taboe. Ik sliep bij vrienden op de bank. Op ­Facebook had ik een oproep ­gezet waar ik mijn slangen, die ik als huisdier had, kwijt kon. ­Jeroen reageerde dat hij er wel op wilde passen. Ik kende hem nauwelijks, hij had een paar jaar eerder een baby-slangetje van me gekocht voor zijn zoontje.

Ik besefte hoe bijzonder hij was, toen hij me meteen de sleutel van zijn huis gaf. ‘Dan heb je in ieder geval een veilige plek waarnaar je kunt terugkeren’.

Al snel mocht ik bij hem ook een paar koffers neerzetten en paste hij op m’n hondje. Hij werd mijn uitvalsbasis. Het klikte zo goed. We zijn allebei hoogbegaafd, hebben allebei slangen, allebei een zoontje, we hebben dezelfde manier van denken. Na een paar maanden trok ik bij hem in.

Hij gelooft in mij

Jeroen gelooft in mij. Hij moedigt me aan en geeft me de ruimte om te falen. Ik had een soort hamsterfokkerijtje: in no time had ik tien hamsters, want niemand die zei dat dat niet mocht. Ik kwam er zelf achter dat het toch te veel werk was en heb een aantal hamsters weg­gegeven. Ik bén helemaal niet grenzeloos, ik had alleen nooit de gelegenheid gekregen mijn eigen grenzen te ontdekken.

Ik wilde altijd al tatoeëren, maar dat mocht niet van mijn ex. Het was Jeroen die zei: wat kan jij goed tekenen, daar moet je iets mee doen! Ik ben voor mezelf begonnen, gesteund door mijn vriendinnen en Jeroen. Op hen mocht ik oefenen. Nu heb ik al vier jaar een tattooshop.

In de zeven jaar met Jeroen ben ik ontzettend gegroeid. Ik weet nu dat liefde betekent dat je wilt dat de ander de beste versie van zichzelf wordt. Jeroen houdt, zoals hij zelf vaak zegt, bijna ­onvoorwaardelijk van mij. Zulke liefde vind je haast alleen tussen ouders en kinderen. Die liefde had ik eerder nooit gevoeld.”

De naam in dit artikel is om ­privacyredenen gefingeerd. De echte naam is bekend bij de hoofdredactie.