Is iemand opbellen tegenwoordig onbeleefd?

Beste Beatrijs,

Het kost mij tegenwoordig erg veel moeite om mensen te bereiken. Er zijn vrienden en relaties die hun telefoon niet meer opnemen. Contact via digitale media heeft hun voorkeur. Dat kost meer tijd dan een telefoontje. Als ik iemand wil bellen, moet ik eerst een afspraak via sociale media maken. Dat kost extra tijd en soms wil de aangesprokene alleen communiceren via whatsapp, sms, de Apple-berichtenservice of via mail. Die moeite moeten we ons getroosten, want een kennis zegt dat het niet beleefd is om iemand zomaar te bellen. Klopt dat?

Is bellen onbeleefd?

Beste Is bellen onbeleefd,

Veel mensen nemen de telefoon niet op, omdat ze niet gestoord willen worden of omdat ze telefoneren te direct, soms ook te persoonlijk vinden. Ze geven de voorkeur aan communicatie via appjes of mailtjes, omdat ze dan zelf kunnen bepalen of en wanneer en hoe ze ergens op reageren. Op die manier houden ze de controle. Dat maakt het lastig voor degene die de ander nodig heeft voor het een of ander.

Wie eerst een schriftelijk verzoek voor contact moet indienen moet een horde nemen. Zeker in geval van bekenden en zakelijke relaties voelt een beller die de ander nooit te spreken krijgt zich in een smekende positie gedrongen. Terwijl het veel efficiënter is om een afspraak telefonisch te maken dan er vier of vijf keer over heen en weer te mailen of te appen. Sommige dingen laten zich mondeling in een paar minuten uitleggen omdat de beller meteen feedback krijgt, terwijl het ingewikkeld is om er een schriftelijke boodschap voor te componeren, die de ontvanger ook nog eens licht verkeerd kan begrijpen.

Toen de telefoon en de brief de aangewezen middelen waren om met iemand in contact te treden, namen mensen hun telefoon op en lazen ze hun brieven. Nu er met sociale media en e-mail een scala van mogelijkheden bestaat om iemand te bereiken, wordt het steeds lastiger om iemand in persoon te bereiken. Het comfort van mailtjes en appjes versturen op een zelfgekozen tijdstip is zo groot dat die media voor alles worden ingezet, ook voor berichten die daar niet geschikt voor zijn: afzeggingen op het laatste moment, kritische feedback, boosheid, irritatie oftewel slecht nieuws.

Telefoonangst is angst voor intimiteit. Het is veiliger om vanuit schermpjes contact te hebben. Te verwachten valt dat ‘koud’, zonder afspraak, iemand opbellen steeds onbeleefder wordt en daarmee uit de gratie raakt. Gezelliger wordt het er niet op in elk geval.