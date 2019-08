Is het zielig als ik alleen mijn petekind en niet haar broertje een dagje mee uit neem?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort – of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw en ik hebben geen kinderen. Ik heb één zus, die twee kinderen heeft van vijf en drie en een derde kindje is op komst. Met veel plezier heb ik het peetoomschap aanvaard bij de geboorte van de oudste. Ik doe twee of drie keer per jaar iets leuks met haar, zoals een dagje naar de dierentuin, Efteling of zoiets.

Toen ik onlangs voorstelde om met mijn petekind een dagje naar een avonturenpark in de Ardennen te gaan, reageerde mijn zus nogal stroef. Ze vond het zielig voor haar zoontje dat hij niet mee mocht. Mijn ervaring met kinderen is beperkt en een dagje uit met één kind is al druk genoeg. Weldra heeft mijn zus drie kinderen – moet ik dan bij elk uitje drie kinderen meenemen? Dat geeft meer stress en meer kosten, al gaat het me niet om het geld.

Ik doe bij verjaardagen en familieafspraken altijd mijn best om een leuke oom te zijn voor de kinderen. Maar als ik iets speciaals met mijn petekind wil ondernemen, vind ik het vreemd dat dit wordt opgevat als een benadeling van haar broertje. Ben ik onattent voor mijn neefje of is mijn zus te veeleisend?

Overvraagde peetoom

Beste Overvraagde peetoom,

Nee, u hoeft niet alle kinderen van uw zus mee te nemen, als u een uitstapje speciaal voor uw petekind plant. Aan de andere kant is twee of drie keer per jaar een pretpark of dierentuin bezoeken best overdadig. Voor zo’n jong kind hoeft het niet zo groots (en duur) te worden aangepakt. Een uurtje speeltuin en daarna een ijsje eten is ook prima, bedoel ik.

De rol van peetoom ligt niet vast. Het is geen functie met allerlei omschreven taken en verwennerijen. Er zijn peetooms en -tantes die zelden of nooit iets bijzonders met een petekind doen. Ik wil niet zeggen dat u helemaal niets hoeft te doen, maar u hoeft zich ook niet buitensporig uit te sloven. Zeker niet als het hoofdstuk ‘pretparken, dierentuinen, tropische zwembaden’ ontaardt in een jaloezie wekkende steen des aanstoots voor de kinderen.

Misschien hecht uw zus sterk aan gelijke behandeling van de kinderen, misschien vindt zij het gewoon wel makkelijk voor haarzelf, als u twee kinderen op excursie meeneemt, want dan heeft zij een dagje haar handen vrij.

Hoe dit ook zij, ik raad u aan om de frequentie en vooral de bijzonderheid van uw excursies met uw petekind terug te schroeven. Als u iets huis-, tuin- en keukenachtigs plant, kunt u het broertje trouwens ook best meenemen. Naarmate uw petekind opgroeit, vanaf een jaar of tien, wordt de rol van peetoom interessanter. Er zijn dan meer mogelijkheden voor uitstapjes apart met haar. Een excursie met wat meer niveau, bijvoorbeeld theater- concert- of museumbezoek, geeft minder jaloezie van de andere kinderen, want die zijn nog te jong, en zal u verlossen van die ellendige pretparken.