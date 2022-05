Is het terecht dat ik niet door mijn stiefzoon word meegevraagd op het familie-uitje?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw en ik hebben elkaar tien jaar geleden leren kennen, toen haar en mijn kinderen al uit huis waren. Tot onze vreugde is het gelukt met alle kinderen een goede band op te bouwen. Inmiddels is mijn vrouw oppas-oma geworden van een kind van haar zoon en ik ben een trotse (bonus)opa.

Voor haar verjaardag kreeg mijn vrouw onlangs van haar zoon een dagje uit met zijn gezin aangeboden. Een leuk cadeau, maar ik voelde me toch een beetje onbehaaglijk dat ik niet werd meegevraagd op het gezinsuitje met zoon, vrouw en kleinkind. Mijn vrouw en ik hebben erover gepraat en komen er niet uit of mijn aanwezigheid nu wel of niet logisch is.

Ik wil me in geen geval opdringen. Haar zoon en zijn vrouw bepalen zelf hoe hun cadeau er uitziet. Mijn vraag is of mijn gevoelens een redelijke grond hebben of dat ik me ten onrechte gepasseerd voel.

Buitengesloten

Beste Buitengesloten,

Als partner/geliefde van uw vrouw zou u vanzelfsprekend ingesloten moeten worden op een uitje dat uw vrouw krijgt van haar zoon/schoondochter om haar verjaardag te vieren. Het is heel raar dat u als levenspartner niet mee mag. Uw vrouw zou dit moeten rechttrekken. Ze zou haar zoon moeten opbellen en tegen hem zeggen dat ze graag wil dat u ook meegaat met het uitstapje.

De familieverhoudingen zijn goed. Misschien is het een kwestie van geld: het stel is van plan om (schoon)moeder vrij te houden voor de hele dag van het uitstapje en wil niet ook voor u betalen.

Uw vrouw kan in ieder geval tegen haar zoon zeggen dat er voor u natuurlijk niet betaald hoeft te worden, omdat u zelf uw eigen kosten zult betalen. Belangrijk is dat u niet wordt buitengesloten bij een familiebijeenkomst.