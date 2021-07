Is het ongepast om fooi te geven in een chambre d’hôte of airbnb?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Op dit moment ben ik heerlijk met vakantie in Frankrijk. Op weg naar de eindbestemming overnachten wij bij particulieren in chambres d’hôtes. We hebben altijd erg leuk contact met de eigenaars, het zijn vaak gelijkgestemde zielen. En dat maakt dat ik iedere morgen worstel met de vraag: geef ik een fooi? Ik laat in een hotel altijd wat achter voor het kamermeisje. Maar in deze setting heb ik nog niet één keer iets op de kamer achtergelaten of bij het pinnen een ruimer bedrag voorgesteld. Ik vind het gênant om een fooi te geven aan wat ik bij gebrek aan betere term maar even ‘ons soort mensen’ noem. Aan de andere kant: geld is geld en het is hun werk. Ik laat weleens een leuk kaartje achter met een geschreven bedankje en de uitnodiging om bij ons in Nederland langs te komen, wetend dat ze dat toch niet doen. En ze krijgen uiteraard een uitstekende review op internet. Wat vindt u?

Wel of geen fooi?

Beste Wel of geen fooi,

Nee, in deze situatie is het niet gewenst om een fooi te geven of achter te laten. Fooien in hotels en restaurants dienen ervoor om het, meestal schrale, minimumloon van het personeel een beetje op te krikken. Het gaat daarbij om ongeschoold, tamelijk zwaar werk dat vaak buiten kantoortijden wordt gedaan. U hebt daarentegen te maken met de eigenaren van een chambre d’hôte of een airbnb die een nering drijven en het leuk vinden om te socialiseren met de gasten. Voor hen voegt een fooi nauwelijks wat toe aan de omzet. Zij zijn veel meer gebaat bij een enthousiaste review op internet.