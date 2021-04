Is het normaal dat mijn werkgever ons huiswerk geeft bij wijze van cadeau?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben leerkracht op een school op ideologische grondslag. Sinds enkele jaren is de cadeaubon die docenten op het eind van het schooljaar kregen, vervangen door iets anders. Nu krijgen docenten twee keer per jaar (met Kerstmis en op het einde van het schooljaar) een in cadeaupapier verpakt studieboek. De directeur laat zich bij haar keuze van de boeken adviseren door een teamlid dat nogal steil in de leer is. Ik voel mij heel ongemakkelijk bij deze cadeaus, alsof ik met een pak huiswerk op vakantie word gestuurd. Ik heb ook geen zin om die boeken te lezen. Is het normaal dat personeel als bedankje/opsteker een werk-gerelateerd cadeau krijgt?

Ik wil geen dooie mus

Beste Ik wil geen dooie mus,

Nee, het is niet gebruikelijk om personeel studieboeken te geven bij wijze van kerst- of eindejaarscadeau. Het staat een schoolleiding natuurlijk vrij om het personeel relevant studiemateriaal te geven, maar zoiets gebeurt vanuit het oogmerk van geestelijke ontplooiing en onderwijsverbetering. Bespreek dit met de schoolleider. Zeg dat extra studiemateriaal nuttig en belangrijk kan zijn voor de docenten en dat ze zoveel boeken mag uitdelen als ze wil, maar dat ze er beter geen cadeaupapier omheen kan doen. Een cadeau is bedoeld voor het plezier van de ontvanger en extra huiswerk is geen cadeau.