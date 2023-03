Is het normaal dat mijn vriend op straat ongegeneerd naar vrouwenbillen kijkt?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als ik met mijn vriend over straat loopt, vangt zijn blik alle vrouwelijke billen op! Ik heb het hier niet over een vluchtige blik op voorbijgangers. Mijn vriend scant elke vrouwelijke achterkant die voor hem loopt of met de rug naar hem toe staat. Hij draait zich soms zelfs om, om het beter te kunnen zien. Ik heb hem hierop aangesproken en hij zei dat hij het niet bewust deed. Hij merkt het zelf niet eens! Hij kan niet controleren wat hij onbewust doet en hij voelt zich er ook niet verantwoordelijk voor. Ik heb op dit soort momenten helemaal geen zin meer in zijn gezelschap. Ik voel me er ongemakkelijk bij. Is dit normaal mannelijk gedrag?

Vriend scant vrouwen

Beste Vriend scant vrouwen,

U hebt twee keuzes: ofwel u negeert voortaan waar de blik van uw vriend precies naartoe dwaalt en u sluit zich welbewust af voor wat u dwarszit, ofwel u maakt een eind aan de relatie, want het lijkt er niet op dat uw vriend zijn leven in dit opzicht zal beteren. Tenslotte heeft u al tegen hem gezegd dat u zich hieraan stoorde en hij haalde zijn schouders op over uw klacht. Of hij zijn kijkgedrag niet kan of niet wil veranderen maakt niet uit. Het belangrijkste is dat hij altijd op die manier naar vrouwen zal blijven kijken, ook na zijn tachtigste nog, dus u kunt beter ophouden met proberen hem te veranderen op dit punt en een andere man zoeken die minder monomaan op vrouwelijke billen is gericht dan uw vriend. Die mannen bestaan ook.