Is het een politiek statement als ik als kleurenpiet meega?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Van de week werd ik door een vriendin benaderd om samen met haar en nog iemand als Zwarte Piet bij een gezin met jonge kinderen langs te gaan op coronaveilige afstand. Dat lijkt me heel leuk, maar ik wil niet in een politiek beladen discussie terechtkomen. Ik heb gezegd dat ik wel als (paars, groen of anderszins) gekleurde piet wil meedoen, maar niet zwart. De twee andere pieten zijn overigens wel zwart. Ben ik als gekleurde piet wel acceptabel of val ik dan te veel uit de toon? Zien mensen mijn keuze voor een kleur als een politiek statement? Zijn roetvegen een beter compromis?

Gekleurd of roetvegen?

Beste Gekleurd of roetvegen,

Ga gerust als kleurenpiet en kies een kleur: groen, geel, blauw, ­roze, wat dan ook. Door af te wijken van de traditionele vermomming met zwarte schmink laat u zien dat een folkloristisch gebruik dat sowieso op weg is naar de uitgang eenvoudig kan worden gemoderniseerd. Op de meeste scholen zijn de zwarte pieten al afgeschaft. Voor de kinderen maakt het niet uit. Zij beleven evenveel plezier aan zwarte als aan willekeurig gekleurde pieten. De pijnlijkheid die een deel van de bevolking ervaart bij het zwart zijn van de pieten is voldoende reden om af te stappen van die specifieke maskerade. Roetvegen zijn een schamele oplossing en lelijk om te zien. Het voordeel van gekleurde schmink is dat de aldus geschminkte persoon minder snel herkend wordt en dat een piet een vrolijke fantasiefiguur wordt. Er zullen vast mensen zijn die uw keus om als kleurenpiet te gaan zien als een politiek statement (er zijn ook mensen die het eten van vegetarische rookworsten opvatten als een politiek statement). Zelf kunt u zeggen dat u een cultureel statement maakt. Misschien kunt u uw medepieten overhalen om ook eens een andere kleur uit te proberen.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.