Is eenzaamheid erger dan corona?

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Ik breng voor het eerst sinds carnaval weer een bezoek aan mijn ouders. Een memorabele vastentijd. Ik ga in mijn eentje, de kinderen vertrouwen we nog niet helemaal met hun wisselende gezondheid. Met in mijn mand asperges en aardbeien van de boer ga ik goedgehumeurd de auto in. Het is overal lente en ik heb voor het eerst sinds anderhalve maand een zonnig ritje voor de boeg.

Na uitgebreid handen wassen drink ik op gepaste afstand thee in de tuin. Mijn moeder heeft schuimtaartjes gemaakt met frambozensaus. Het pasgeboren geitje drentelt rond en knabbelt aan mijn tas. Als ik aanstalten maak om te vertrekken, schenkt mijn moeder snel nóg een kopje thee in. Ze verhaalt over wetenschappers die vinden dat eenzaamheid erger is dan corona. Ze leest tegenwoordig twee kranten per dag en is altijd al goed in het selecteren van artikelen die haar aanspreken. Ook denkt ze dat het vast heel lang duurt voor ze me weer ziet. Op weg naar de auto komt ze met een toetje voor de kinderen aanzetten en als ik in wil stappen loopt ze nog een keer terug voor een potje zelfgemaakte pesto. Ze zegt dat ik altijd zo’n haast heb als ik op bezoek kom.

Inmiddels is het bij ons thuis al lang en breed etenstijd en met een zwaar gemoed stap ik in de auto voor de rit naar huis. Om mezelf op te vrolijken bel ik mijn oom. Die drinkt een borrel en verzekert mij dat hij niet op mijn bezoek zit te wachten. Ik vraag hem of hij nog naar de paus gaat kijken, het is immers Pasen. Daar heeft-ie totaal geen zin in, want de paus heeft ook nog nooit naar hem gekeken. Verder is het geen bezwaar als ik over hem schrijf, want hij heeft toch geen goede naam meer hoog te houden.

’s Avonds lees ik het paasverhaal voor aan de meisjes. Ze liggen samen op één kamer en de jongste vindt het maar een zielig verhaal. Die arme Jezus. Ik denk aan mijn arme moedertje en neem me voor gauw weer langs te gaan.

