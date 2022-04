Inspiratie nodig voor het weekend? Deze voorstellingen, films en wandelingen mag u niet missen

MOVIES THAT MATTER

Een spectaculaire, in het geheim gemaakte documentaire over Navalny

Het Movies that Matter Festival 2022: Changing Matters opent spectaculair met de in het geheim gemaakte documentaire Navalny. Filmmaker Daniel Roher kreeg exclusief toegang tot de inner circle van de Russische oppositieleider tijdens zijn moordaanslagonderzoek en terugkeer vanuit Duitsland. ‘Cruciale documentaire vol verbijsterende momenten’, schrijft het filmfestival. Verder nog ruim tachtig aangrijpende, internationale films (deels ook online te zien) en bijkomende evenementen met regisseurs, activisten, denkers en deskundigen. (Maaike Bos)

De Russische oppositieleider Alexei Navalni werd in 2017 aangevallen met een bijtende vloeistof. Beeld AP

‘Seek’ leert je de natuur lezen door de lens van je telefooncamera

Als de lente aanbreekt, valt alles in de natuur opeens op: de Lidl-gele tulpen van de buren, de kwetterende zangvogels op de binnenplaats. Maar hoe heten die vogeltjes? En die mooie bloesemboom op de straathoek die nu in bloei staat? Het leven als natuur-analfabeet kan soms frustrerend zijn.

Dankzij kunstmatige intelligentie zijn die namen, en daarmee kennis over de natuur, nu voor iedereen binnen handbereik. Er zijn verschillende apps die planten voor je herkennen. Het enige dat je hoeft te doen is je telefooncamera erop richten. De fijnste die ik tot nu toe heb gebruikt heet Seek. Met deze app kun je niet alleen planten scannen, maar ook dieren, en hij is sinds een paar jaar ook in het Nederlands beschikbaar.

Seek komt voort uit het sympathieke project iNaturalist, een samenwerking van de California Academy of Sciences en National Geographic Society. iNaturalist biedt al vanaf 2008 een platform aan (burger)wetenschappers van over de hele wereld waar ze natuurobservaties met elkaar kunnen delen, bespreken en zo een waardevolle openbare database kunnen opbouwen. Seek is een voor de beginner gebruiksvriendelijkere variant van iNaturalist: je hebt geen account nodig en kunt zonder poespas meer over de natuur leren. Alle foto’s blijven op je eigen telefoon.

Ook fijn: Seek heeft een spel-element en moedigt je aan om ‘uitdagingen’ aan te gaan, waarbij je bepaalde dieren of planten moet spotten. Een soort Pokemon Go dus, perfect voor kinderen of volwassenen die deze lente de natuur willen leren lezen.

Seek is beschikbaar voor Android en iOS.

KOKEN

Laat uw keuken veranderen in een Indische bloementuin vol zoete smaken

Op sommige dagen heb je gewoon zin om urenlang in de keuken te verdwijnen om er met iets spectaculairs uit te komen. Met dit nieuwe kookboek Manis van Heel Holland Bakt-­finalist Francis Kuijk kun je je hart ophalen. Het staat bomvol zoete lekkernijen die je veelal aantreft in kraampjes langs de kant van de weg op Java of op de pasar malam. Ze doet haar Indische roots eer aan en duikelde originele recepten op – sommige van haar moeder, zoals de gestoomde vanille­-chocoladecake rotikukus.

Kuijk presenteert een caleidoscoop aan bijzondere cakejes, puddingen en pannenkoekjes. De batik-cake met drie kleuren en de mozaïek cheesecake trekken veel aandacht. Maar het spektakelstuk is haar bloemenveld ladang kemban met gestoomde roosjes, bloemenpuddinkjes en kokoscakejes. Mocht u een jarige hebben, neem een middag vrij en ­kokkerel deze tuin als toptraktatie: gegarandeerd succes. Bestudeer op voorhand wel alle benodigdheden, want ze gebruikt vaak kleurstoffen en ook een stoompan is onontbeerlijk.

Francis Kuijk

Manis

Good Cook;

208 blz. € 25,95

Verschijnt op 12 april

ZIEN/ DOEN

Fotografie voor Oekraïne, voetgangers in Kiev

Benefietverkoop werk van 47 topfotografen

t/m 1 mei

Unieke kans: een professionele fotoprint van een Nederlands topfotograaf voor maar 100 euro (normaal een veelvoud). 47 fotografen (Anaïs Lopez, Bertien van Manen, Eddy Posthuma de Boer (postuum), Pierre Crom, Tara Fallaux, Caspar Claasen e.v.a.) bieden één foto te koop aan, formaat 30 cm aan de lange zijde. Zie de foto van Poike Stomps van overstekende mensen in Kiev uit het project Crossing Europe. De volledige opbrengst (zo’n 80 euro per fotoprint) gaat naar Giro 555.

Zie Fotografievooroekraïne.org

HOREN

Gerard van Maasakkers: Zald'mhebbe

April en mei 2022

De warme, Brabantse liedjes van zanger Gerard van Maasakkers (Nuenen, 1949) hebben aan een gitaar, trompet en toetsen genoeg om het podium te vullen. In zijn muziek klinken invloeden van folk en jazz door. Na zijn succesvolle voorstellingen 40 Jaar liedjes en Ik loop laat hij zich opnieuw begeleiden door Frank Cools (snaren, zang) en Bart de Win (toetsen, zang). Zie de agenda op Gerardvanmaasakkers.com.

Gerard van Maasakkers

DOEN

Santiago aan het wad

Pelgrimsroutes, refugio’s en klokgelui in het Friese land

Het Spaanse Santiago de Compostela is niet altijd binnen handbereik, maar welbewust ‘onderweg zijn’ kan ook in Friesland. Santiago aan het wad zette vier mooie pelgrimsroutes uit: Het Jabikspaad, St. Odulphuspad, Klooster Claercamppad en Bonifatius Kloosterpad. Het aaneengesloten routenetwerk dekt de hele provincie en voert langs vergeten kloosters en weidse streeklandschappen. Van april t/m september kunt u als pelgrim overnachten in 18 eenvoudige refugio’s in historische kerken.

Routes en alle info vindt u via Santiagoaanhetwad.nl.

DOEN

Luistertocht het Pauperparadijs

Nationaal Gevangenismuseum, Veenhuizen

Museumweek t/m 10 april en verder

Schrijver Suzanna Jansen van het gelijknamige boek en de theatervoorstelling neemt u mee op een theatrale luistertocht door Veenhuizen, per fiets, auto of te voet. Acteur Paul R. Kooij en theatermaker Inge Wannet brengen het voormalige kolonie- en gevangenisdorp tot leven via voorleesfragmenten, korte scènes en muziek. De 16 kilometer voert langs 16 luisterpunten. In de Museumweek voor € 5 pp, daarna € 7,50.

Gevangenismuseum.nl.

HOREN

Podcast Damn Honey

Spotify en Apple Podcast

Ze hebben een theatertour (komende 30 april al uitverkocht) en schrijven boeken, maar de tweewekelijkse podcast Damn Honey is de basis van hun feministische platform. Daarin schoppen Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen misvattingen over vrouw-zijn onderuit. Met een gast bespreken ze schaamteloos en met humor alles waar een jonge vrouw mee te maken krijgt, van fast fashion tot dik zijn, van seksueel plezier tot autisme. Luister via Damnhoney.nl, Spotify of Apple Podcast.

Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen van de podcast Damn Honey

ZIEN

Zeur niet!

Allard Pierson, Amsterdam

8 april t/m 30 oktober

Tussen 1965 en 1984 maakten Annie M.G. Schmidt (tekst) en Harry Bannink (muziek) zeven musicals. Het Allard Pierson brengt nu een serieuze ode aan het musicalgenre, dat in Nederland door deze twee makers tot bloei kwam. De musicals komen tot leven in kostuums, decorstukken, ontwerpen, persoonlijke voorwerpen (de typemachine van Annie) en veel beeld en geluid. Ze geven een pakkend beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig t/m tachtig. Zie Allardpierson.nl.

Dichterscollectief Alle Monden beloont Instapoezië die aanzet tot denken

Kansenongelijkheid in het onderwijs is misschien niet het meest voor de hand liggende onderwerp voor een gedicht. ‘De één moet harder lopen, terwijl de ander wordt gedragen, maar op de toetsen die ze krijgen, staan toch echt dezelfde vragen’, spreekt Jesse Laport op Instagram. De spoken word artist won er onlangs wel de Amai-publieksprijs mee.

De Alle Monden Award Instagram is een initiatief van dichterscollectief Alle Monden en werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor grote en kleine dichters op het sociale medium dat vooral bekend staat om zijn vaak oppervlakkige plaatjes met praatjes.

Nieuw dit jaar was de categorie Spoken Word en zowel een vakjury als het publiek mochten een winnaar kiezen. Dat het publiek koos voor de Arnhemse stadsdichter Laport (@jesselaport) valt te begrijpen. Met zijn gevatte korte teksten, langere gedichten of spoken words zet hij zijn 10.000 volgers graag aan het denken: ‘Niet winnen is balen, niet leren is falen’, of: ‘Haal uit zwaarte kracht’.

De vakjury koos voor ‘Volwassentje Worden’ van @suzannekrijger. ‘Mam, ik denk dat ik opgroei. En ik vind het doodeng’, spreekt Suzanne Krijger gepassioneerd in het filmpje. Ze is pas sinds december serieus bezig met poezië en heeft zo’n 1000 volgers. Volgens de jury is ze een talent omdat ze ‘een sterk persoonlijk verhaal brengt - een ode aan haar moeder - op zo’n manier dat wij ons allemaal kunnen herkennen in dat ontzag voor onze eigen moeders, of misschien zelfs moeders in het algemeen’.

Meer poezië-talent én inspiratie vindt u op Amaiaward.nl.

BOEKENTIP

Hoe is wereldvreemd alcoholist Henry in contact gekomen met Russen?

Zweedse Åsa Larsson neemt met laatste boek op mooie wijze afscheid van openbaar aanklager Rebecka Martinsson

Midden in de nacht op ski’s het ijs op. Een vuurtje maken, koffie drinken, rugzak verzwaren en dan door het ijs zakken. Precies negen maanden na haar pensioen denkt Ragnhild Pekkari: ‘Het is genoeg zo’ en begint plannen te maken om een eind aan haar leven te maken. Maar als ze maanden later op het ijs zit met de koffie gaat de telefoon. Er is al weken niets meer vernomen van haar broer. Of zij iets weet? Ragnhild heeft Henry, die in de ouderlijke boerderij op een eilandje voor de kust is blijven wonen, al jaren niet meer gesproken. Hij had een hond. Ze gaat er naar toe om die te redden. Henry ligt dood op de bank. Maar in de vriezer vindt Ragnhild nog een lijk.

De serie rond openbaar aanklager Rebecka Martinsson van de Zweedse Åsa Larsson speelt zich af in het noordelijke Kiruna. De natuur en band die de bewoners met hun omgeving hebben worden prachtig door het verhaal geweven.

Het lijk in de vrieskist blijkt dat van de 54 jaar eerder verdwenen Raimo Koskela te zijn, de vader van de Olympische bokser Börje Ström. Ook Henry blijkt vermoord. Rebecka stort zich op de zaak die groter wordt als de buurvrouw van Henry achter een schuur twee vermoorde jonge vrouwen vindt. Het spoor leidt naar de Russische maffia maar hoe is de wereldvreemde alcoholist Henry op een afgelegen eiland met Russen in contact gekomen? Minutieus wordt ontleed hoe internationaal werkende criminelen op zoek gaan naar zwakke plekken in een traditionele gemeenschap met naïeve bestuurders. Kiruna is een dankbaar object want er wordt veel gebouwd.

De zonden van onze vaders is het laatste deel in de serie rond Rebecka Martinsson. De boeken zijn goed afzonderlijk te lezen. Fraai wordt beschreven hoe de verdwijning van zijn vader de jonge Börje tot bokser maakt. En hoe gewelddadige vaders, een ongelukkig toeval en een bang kind voor een drama kunnen zorgen. Met dit boek neemt Larsson op een meeslepende manier afscheid van haar geliefde personage.

Åsa Larsson

De zonden van onze vaders (Fädernas missgärningar)

Vert: Marika Otte

Ambo/Anthos; 506 blz. €22,99