In thuisisolatie: 's nachts begint het piekeren

Sofie Govaert uit Breda zit met haar gezin in thuisisolatie nadat alle vier gezinsleden zijn getroffen door corona. Ze beschrijft voor Trouw wat ze meemaakt.

Bij de laatste twee treden gaat het mis. Mijn man komt me helpen, grijpt me onder mijn oksels en sleurt me naar bed. Naar adem happend besef ik dat het tweede stadium van het coronavirus ook bij mij is aangebroken. Het virus is op mijn longen geslagen. Dat gebeurt niet bij iedereen, maar toevallig wel bij ons. In bed liggend, met een kussen in mijn rug en het raam wijd open, gaat het wel. Ik zet een domme film op en meteen daarna een andere. Bij ‘Zondag met Lubach’ op tv zie ik volkszangers het virus een ‘griepje’ noemen. In Italië zingen mensen vanaf hun balkons en ik fantaseer over Guus Meeuwis die voor mijn raam ‘Dan denk ik aan Brabant want daar brandt nog licht’ komt zingen.

‘s Nachts lig ik wakker. Wat betekent dit voor mijn werk als zelfstandige? Hoe lang houd ik hier last van? En jammer van mijn hockeyseizoen. Constant zie ik mijn gehandicapte, doorrookte tante voor me, die haar laatste jaren in een rolstoel zat en met een zuurstoftank werd voortgeduwd door Maastricht. ‘s Nachts lijkt alles erger. Geruststellend legt mijn man zijn hand op mijn rug en ik val weer in slaap.

De volgende morgen ga ik even bij onze oudste in bed liggen. Ik beloof haar dat we na deze periode een weekend weg gaan of, zodra die open is, naar de Efteling. De meiden zijn immers al tien dagen ongelofelijk goed aan het spelen in onze bescheiden tuin. Ze maken schoolwerk en zijn op en af ziek, zonder elkaar al te veel de hersens in te slaan. Ze knikt, denkt even na en zegt dan: “Je zou ook na zo’n situatie een hond kunnen nemen.”

