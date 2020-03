In quarantaine krijg je de onrust over het coronavirus alleen indirect mee

Sofie Govaert uit Breda zit met haar gezin in thuisisolatie nadat alle vier gezinsleden zijn getroffen door corona. Ze beschrijft voor Trouw wat ze meemaakt.

We kijken naar de hamsterende mensen op televisie. Een vriendin appt foto’s van lege schappen in de supermarkt. Er is onrust in Nederland. De scholen sluiten, het openbare leven gaat op slot. De orkaan die over Nederland raast, heeft de naam corona. Breda telt de meeste besmettingen. Ons gezin is daar flink door getroffen.

Gek genoeg krijgen wij de chaos alleen indirect mee. We staan niet voor gesloten sportclubs, zien geen lege straten of geplunderde rekken. We worden niet weggestuurd van werk en hoeven onze kinderen niet plotseling thuis te houden. We zijn al thuis. Achteraf zullen we ons wellicht realiseren dat dit een van de vreemdste periodes in ons leven was. Nooit eerder maakten wij een nationale crisis mee. Nooit eerder hebben we houdbare melk besteld. Nooit eerder waren we zó onderdeel van een stuk geschiedenis dat geschreven werd. En tegelijkertijd zo géén onderdeel van wat er om ons heen gebeurt. We staan niet in de frontlinie, helpen geen ouderen, koken voor niemand. In het oog van de orkaan is het stil.

Ondertussen gaan de onhandigheden van het leven in isolatie door. Onze oudste komt met een verwrongen brilmontuur binnen. Ze is erop gaan zitten. Nee, we kunnen niet naar de opticien. De bril is twee weken oud en prijzig, dus ik laat mijn man niet met de verfbrander het montuur verwarmen om te kijken of hij het zelf kan bijbuigen. En de scheve bril staat haar niet slecht. De jongste is opeens uit haar schoenen gegroeid. Met dikke sokken in oude sandalen van haar nichtje redt ze het nog even. Ik ga mijn kappersschaar uit de mottenballen halen. De knipafspraak van mijn man was op de dag dat hij in het ziekenhuis belandde.

De zon schijnt, de dag begint. Ik ben aardig opgeknapt en hoor mijn oudste beneden sinaasappels persen. Nog even in het oog van de orkaan. Tot hij weer verder trekt.