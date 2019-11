Ik zit niet ruim genoeg in mijn geld om de hele rekening te betalen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Voor mijn verjaardag wil ik een paar vrienden uitnodigen om een hapje te eten en wat te drinken in een eetcafé. Probleem is dat ik niet heel ruim in mijn geld zit en niet de hele rekening zal kunnen betalen. Ik denk erover om geen cadeau te vragen en alleen het eten te betalen. De drankjes zouden dan voor hun eigen rekening zijn. Is dit redelijk? Thuis uitnodigen is natuurlijk een stuk economischer, maar ik wil er gezellig op uit. Ik weet niet zo goed hoe dit aan te pakken.

Slecht bij kas

Beste Slecht bij kas,

Dit lijkt me geen goed plan. Als u uw verjaardag met vrienden wil vieren, eist de conventie dat u ze vrijhoudt. Mensen vinden het niet leuk om voor iets feestelijks uitgenodigd te worden en de gelegenheid deels zelf te moeten betalen, ook niet als u van tevoren meedeelt dat het zo zal gaan. Ook als u zegt dat cadeaus niet nodig zijn, zullen sommige mensen alsnog een cadeautje meebrengen (omdat het tenslotte om uw verjaardag gaat), waardoor anderen weer het gevoel krijgen dat ze tekortschieten.

Het is beter om uw verjaardag thuis met een drankje en een hapje te vieren en alles zelf te bekostigen. Dat hoeft niet duur te zijn, u kunt zelf het een en ander bereiden. Dat is gastvrijer, goedkoper en meestal lekkerder dan eten in een eetcafé. Als u graag met een paar vrienden buiten de deur wil eten, kunt u dat regelen buiten uw verjaardag om. Stel een datum voor en vraag wie er meegaat. Bij een voorstel om samen uit eten te gaan betaalt iedereen voor zichzelf. Dan is er geen sprake van een verjaardag vieren, er komen geen cadeautjes bij kijken, het is gewoon een afspraak met vrienden in een eetcafé.