Ik zit helemaal niet te wachten op berichten over de familie van mijn ex, hoe maak ik dit duidelijk?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Deze week kreeg ik een brief van een goede vriendin. Behalve over leuke dingen schreef ze ook over een vriendin van haar, de zus van mijn ex-man. Ik ben al ruim dertig jaar van hem gescheiden. Ze schreef over mijn ex-schoonzus dat de ziekte van Alzheimer bij haar erger wordt en dat het voor haar man zwaar is. Maar ik heb helemaal geen belangstelling meer voor de familie van mijn ex. Hoe kan ik dat mijn vriendin op een liefdevolle manier duidelijk maken?

Liefdevol corrigeren

Beste Liefdevol corrigeren,

In een persoonlijke brief of e-mail schrijven mensen over wat hen zoal bezighoudt. Dat kan iets zijn wat de ontvanger interesseert, maar ook iets wat de ontvanger koud laat. Zo werkt het nu eenmaal in brieven. Het gaat te ver om uw vriendin te vragen of ze het in het vervolg niet meer over X, Y of Z wil hebben. Daarmee ontzegt u haar de vrijheid om haar gedachten de vrije loop te laten en haar gemoed te luchten. U hoeft natuurlijk niet in te gaan op ontboezemingen die u niet aanstaan. U kunt er gewoon stilzwijgend aan voorbij gaan. Als er toch iets van een reactie van u wordt verwacht, bijvoorbeeld tijdens een gesprek, kunt u het algemeen houden: ‘Heel erg dat X geslagen is door dementie.’ Wie het ook betreft (vriend of vijand), dementie is altijd erg. Vervolgens kunt u het onderwerp als afgehandeld beschouwen en het over andere zaken hebben.