Ik zie er vreselijk tegenop om weer naar mijn werk te moeten

Beste Beatrijs,

Voordat de coronacrisis zich voordeed, was ik (man, 45) al niet blij met mijn baan, maar ik hield het vol, omdat we bezig zijn met een huis kopen en de auto nodig hebben voor familiebezoek en andere uitjes. Nu werk ik al weken (veel minder hard) vanuit huis en doe vrijwilligerswerk in de instelling waar mijn partner werkt. Voor hem is er weinig veranderd. Ik geniet met volle teugen van de rust in de natuur, het werk in de instelling, de lege agenda. Ik zie vreselijk op tegen de tijd dat ik weer naar mijn werk moet en alles weer van voren af aan begint. Ik heb ingezien wat wij aanrichten met ons luxe bestaan als burgers van Nederland. De herrie, de vervuiling, de onrust, de verplichtingen. Moet ik daar weer in meegaan en me aanpassen? Wat vindt u?

Post-corona leven

Beste Post-corona leven,

Ik heb hier niet zo’n mening over. Het belangrijkste punt lijkt me geld oftewel de huishoudportemonnee van u en uw partner. Als uw inkomen grotendeels wegvalt, zullen bepaalde ambities (waaronder het kopen van een huis) de mist in gaan. Een teruggeschroefd bestedingsniveau zal nog wel meer consequenties hebben.

Is uw partner het daarmee eens? Vindt hij het wel best dat u een soberder bestaan wil leiden? Of zal hij het vervelend vinden dat hij voortaan degene is die het geld binnenbrengt, terwijl u ontspannen geniet van de rust in de natuur en vrijwilligerswerk doet? Overleg met uw partner en bepaal samen met hem hoe een goede toekomst er voor u beiden uit kan zien. Misschien moet u een andere baan zoeken, die minder stress geeft. Misschien kunt u inderdaad met werken ophouden. Er is van alles mogelijk, maar u en uw partner moeten het wel eens zijn over een verstandige aanpak.