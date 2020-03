Ik zet mijn immuniteit in voor een lokale economiestimulans

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Het is vandaag Eenvoudige Boerenkinderen School. Als ik terugkom van de markt, zitten de kinderen in boerenschortjes met een zakdoek op hun hoofd te rekenen. Mijn man houdt toezicht in zijn blauwe overall met koffie en de krant. Bij de jongste was de motivatie voor onze thuisschool tot ver beneden het vriespunt gedaald en dus had ik besloten een thema aan de schooldag toe te voegen, geïnspireerd door een vriendin.

Dit lijkt positief te werken. Tot mijn man en ik beiden plat Brabants beginnen te praten. Dan is het echt niet meer leuk en moeten we vooral normaal doen. Of anders bindt de jongste ons vast aan een totempaal en stompt ze ons fijn. De uitvoer van haar plannen wordt gedwarsboomd: tijdens de koffiepauze krijgt ze een stelt van haar boerenzusje tegen haar voorhoofd. Dreiging afgewend.

Geen gebruikelijke Brabantse koffietafel na de uitvaart

Op de markt, waar de rij zich wegens de anderhalvemeterregel uitstrekt tot over het halve plein, spreek ik mijn vriendin. Haar schoonvader is gisteren aan corona overleden. Schoonmoeder kan haar talrijke zussen niet thuis ontvangen, en er is geen gebruikelijke Brabantse koffietafel na de uitvaart. Ook heeft ze geen afscheid kunnen nemen in het ziekenhuis. Daarnaast komen er door de overplaatsing van Brabantse patiënten naar Groningen peperdure kosten voor speciaal rouwvervoer bij, extra wrang in deze omstandigheden.

Ondertussen ben ik de hele dag in tweestrijd. Ik ben volledig hersteld en immuun, maar de algemene regels gelden voor iedereen. Ik ben sociaal dus koop lokaal, zeker in deze tijden, terwijl iedereen eigenlijk zoveel mogelijk binnen moet blijven. Maar dan is er straks helemaal geen kleine ondernemer meer over in ons dorp, en ik ben per slot van rekening geen risicofactor meer. Ik besluit mijn immuniteit toch in te zetten voor een lokale economiestimulans en frequenteer naast de schoenwinkel en de kinderkledingzaak ongeveer elke kleine ondernemer die mijn huishoudgeld goed kan gebruiken. Dat ik daarbij het gevoel heb dat ik weer leef, onder de mensen kom en wat meemaak na drie weken thuisisolatie, is natuurlijk pure bijzaak.