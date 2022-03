Ik zei ‘goededag meneer’ tegen iemand die geen man bleek te zijn. Hoe ben ik beleefd en genderneutraal?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik zoek een aanspreekvorm die recht doet aan zowel hedendaagse beleefdheid als aan persoonlijke gevoelens op het gebied van gender. Ik ben gewend om met twee woorden te spreken: ‘Goedemiddag mevrouw’, ‘Dank u wel meneer’. Maar gisteren sloeg ik de plank twee keer mis. Ik sprak een persoon aan met ‘meneer’ die geen meneer bleek te zijn en een tijdje later scoorde ik met ‘Dag mevrouw’ gendertechnisch ook geen punten.

Ik bedacht me dat mijn beleefde manier van aanspreken zo verwerd tot een onaangename manier van aanspreken. Wat is hiervoor een goede oplossing?

Genderneutraal aanspreken

Beste Genderneutraal aanspreken,

Het handigste lijkt om voortaan ervan af te zien om onbekenden met twee woorden aan te spreken. Als u dat meer dan een keer doet in een (korte) conversatie, maakt dat een merkwaardig serviele indruk. Bijna niemand spreekt nog volautomatisch met twee woorden in gesprekken met onbekenden, dus dat kunt u makkelijk achterwege laten. In plaats van ‘Hallo mevrouw’, ‘Dank u wel meneer’, ‘Alstublieft mevrouw’ zegt u dan ‘Hallo’, ‘Dank u wel’, ‘Nog een prettige dag’ enzovoort. Zo zal niemand u iets kwalijk nemen.