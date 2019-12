Ik word massaal gebruikt als postbode voor mijn vriend, die zelf geen WhatsApp heeft

Beste Beatrijs,

Mijn vriend met wie ik samenwoon heeft whatsapp en andere social-media-accounts van zijn smartphone verwijderd, omdat hij last heeft van de vele prikkels die op hem af komen. Hij vindt dat als iets belangrijk is, mensen wel kunnen bellen of mailen. Zo houdt hij een hele hoop onzinnigheden buiten de deur. Zelf gebruik ik wel WhatsApp. Steeds vaker sturen mensen nu berichtjes naar mij die voor mijn vriend bedoeld zijn. Ik werd zelfs toegevoegd aan een groepsapp voor een vrijgezellenfeest van een van zijn vrienden. Mensen gaan ervan uit dat ik wel even optreed als zijn persoonlijke assistent en alles naar hem doorspeel. Als ik reageer dat ze mijn vriend kunnen bereiken per telefoon, sms of e-mail, wordt het niet begrepen en vraagt men om het bericht toch even aan mijn vriend door te geven. Ik vind dit ontzettend irritant. Hoe kan ik dit oplossen?

Geen postbode

Beste Geen postbode,

Een groepsapp, waar u ongevraagd in bent opgenomen, kunt u onmiddellijk verlaten. Schrijf een berichtje dat u iemand anders bent dan uw vriend en verzoek de groepsleden om uw vriend zelf te benaderen via de door hem gewenste kanalen. Vervolgens verlaat u de groep.

Wat de individuele berichtjes van, kennelijk gemeenschappelijke, vrienden betreft, kunt u eenzelfde bericht terugsturen: ‘Ik ben geen doorgeefluik, wil je hem alsjeblieft zelf bellen, sms-en of mailen?’ Veel mensen zijn hardleers en als ze doorgaan met u te bestoken met voor uw vriend bestemde berichtjes, kunt u uw vriend vragen om WhatsApp toch maar weer te installeren. Als iedereen om hem heen dat gebruikt, is het wel zo efficiënt om maar gewoon mee te doen. Om zichzelf tegen onzin en te veel prikkels te beschermen kan hij de app op ‘stil’ zetten en zichzelf aanwennen om er maar één keer per dag naar te kijken op een vast tijdstip, bijvoorbeeld om 20.00 uur, en meteen alles af te handelen.