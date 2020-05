Ik word gek van mijn vrouw die mij de hele tijd dirigeert

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw geeft mij de hele dag instructies en tips: ‘Ga nu eerst even douchen. Heb je wel biologische appels gekocht? Ga eens naar de kapper. Eet boven je bord. Waarom doe je niet eerst dat en dat? Stuur die en die een kaartje. Bel X eens op.’ Nu zijn ze echt niet allemaal onzin, maar ik word gek van de hoeveelheid. Het rare is dat als ik sporadisch een tip geef, ik te horen krijg dat ik me er niet mee moet bemoeien. Ik weet niet wat haar drijft om zo gedetailleerd met mijn doen en laten bezig te zijn. Omgekeerd zal het mij een zorg zijn wanneer ze gaat douchen of in welke volgorde zij haar activiteiten doet of waar ze haar schoenen neerzet. Mijn ervaring is dat luisteren of niet luisteren weinig uitmaakt. Doe ik wat ze vraagt, dan verzint ze iets nieuws. Doe ik niet wat ze vraagt, dan volgt een paar keer herhaling, maar uiteindelijk geeft ze het op of is het niet meer relevant. Hoe kan ik haar stoppen?

Laat me met rust!

Beste Laat me met rust,

Heel vervelend dat uw vrouw u de hele tijd dirigeert, alsof u een onmondige kleuter bent. Daar zou iedereen, inclusief kleuters, obstinaat van worden. U kunt wel tegen haar zeggen dat ze hiermee moet ophouden, maar de kans dat dit tot haar doordringt is klein, want dit gedrag lijkt bij haar een automatisme geworden, waarvan ze zich nauwelijks nog bewust is.

Daarom raad ik u aan het anders aan te pakken. Begin ermee om een dag lang de instructies van uw vrouw precies bij te houden. Maak van elke aanwijzing een aantekening met de tijd erbij. Houd dit de hele dag vol. Op het eind van de dag hebt u een lijstje met tientallen tips en correcties in de trant van: 8:15 uur – zet je ontbijtbord in de afwasmachine, 8:25 – je moet die-en-die bellen, 8:29 – vergeet je jas niet. Enzovoort. Als u er lol in hebt, kunt u het de dag daarna nog een keer doen. Vervolgens tikt u alles netjes uit, u maakt een printje en u overhandigt het rapport aan uw vrouw met de mededeling dat het water u aan de lippen staat. Vraag haar of zij een oplossing heeft voor uw probleem. Waarschijnlijk ziet ze dan wel in dat ze te ver gaat. Vraag haar om moeite te doen om haar overmatige en overbodige verbale sturingen in te dammen. Spreek eventueel een codewoord af (‘Kakatoe!’ of ‘Lasso!’ of wat u maar verzint) dat u tegen haar kunt zeggen om haar te waarschuwen dat het weer mis dreigt te gaan. Bekijk vooral ook samen de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’. Hierin speelt Herman Finkers een dierenarts die, ondanks zijn tamelijk gelukkige huwelijk met Johanna ter Steege, zo horendol wordt van het micromanagement van zijn vrouw, dat hij dementie fingeert en opname in een inrichting om eraan te ontsnappen. Wellicht zet de film uw vrouw aan het denken.