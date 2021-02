Ik wil niet uitleggen waarom ik een andere achternaam heb, wat kan ik antwoorden?

Beste Beatrijs,

Ik heb een nare jeugd gehad met een vader die mij mishandelde en een moeder die mij niet beschermde. Pas toen ik ruim volwassen was, kwam ik erachter dat hij niet mijn echte vader was. Mijn biologische vader was toen al overleden. Na de dood van mijn moeder en stiefvader voelde ik mijn familienaam steeds meer als een juk dat mij bezwaarde. Ik heb een aanvraag tot naamsverandering gedaan bij het ministerie van justitie en mijn verzoek is ingewilligd. Ik heb nu een andere naam, waar ik me prettig bij voel. Deze verandering heeft consequenties op sociaal gebied. Een enkeling met wie ik goed omga weet hoe de vork in de steel zit, maar wat zeg ik tegen de mensen die ik oppervlakkig ken en die mij gaan bevragen over mijn motieven? Ik voel er niet voor om mijn verleden uit de doeken te doen. Hebt u een suggestie hoe ik mijn nieuwe naam kan aankondigen? Hoe houd ik rekening met de ander, zodat ik hem of haar niet in verlegenheid breng? Ik zoek eigenlijk een eenvoudige zin, die ik thuis kan oefenen en kan herhalen zodat ik een antwoord paraat heb, wanneer nodig.

Nieuwe naam

Beste Nieuwe naam,

Goed dat u uw naam veranderd hebt na uw ellendige voorgeschiedenis. U vraagt wat u kunt antwoorden, als mensen u vragen naar het waarom. Houd in ieder geval in gedachten dat mensen deze vraag niet horen te stellen! Het is absoluut ongepast om aan iemand te vragen wat de reden was om tot zo’n – toch tamelijk ingrijpende – actie over te gaan. Iemands naam is iemands identiteit en als u uw omgeving informeert over uw naamsverandering, hoort die mededeling zonder commentaar voor kennisgeving te worden aangenomen. U bent in het geheel niet verplicht om in te gaan op nieuwsgierigheid van wie dan ook naar de achtergrond van uw naamsverandering. Mensen die u goed kennen weten wat er aan de hand is, en tegen alle anderen die langs hun neus weg informeren naar het waarom, kunt u zeggen: “Sorry, die vraag vind ik erg persoonlijk, daar ga ik liever niet op in”. Waarschijnlijk voelt de vraagsteller zich dan inderdaad ongemakkelijk, maar dat is uw probleem niet. Die vraag had niet gesteld mogen worden en de oorzaak van het ongemak ligt bij de tegenpartij.

