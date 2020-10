Ik wil niet met klanten in de clinch over het dragen van een mondkapje

Beste Beatrijs,

Het dragen van een mondkapje in winkels is op dit moment een dringend advies. Ik werk in een kringloopwinkel en zie ertegenop hierover in de clinch te moeten met asociale klanten die we helaas soms hebben. Ik ben geen boa en heb geen expertise in regelhandhaving. Het vooruitzicht van confrontaties met klanten beangstigt mij onderhand nog meer dan het coronavirus zelf. Hoe maak ik mijn leidinggevende duidelijk dat ik hier geen zin in heb zonder dat dit als werk weigeren gezien wordt?

Geen frontsoldaat

Beste Geen frontsoldaat,

Hang bij de ingang een goed zichtbaar papier op met in grote letters de tekst: ‘In deze winkel zijn mondkapjes verplicht’. Dat zal het overgrote deel van de klanten tot gehoorzaamheid aansporen. Anderen zullen besluiten de winkel niet te betreden. De enkeling die alsnog zonder mondkapje binnenkomt, kunt u eerst wijzen op de tekst en als de persoon geen gehoor geeft aan de aanmaning, loopt u meteen naar uw leidinggevende die de zaak verder kan afhandelen. Het is inderdaad uw verantwoordelijkheid niet dat klanten zich aan de richtlijnen houden – dat is een klusje voor de chef.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com