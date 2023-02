Ik wil niet meer vliegen. Kan ik nee zeggen tegen mijn schoonmoeder die haar verjaardag op Mallorca viert?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn schoonmoeder wordt volgend jaar zeventig en wil dat vieren met een week in een all inclusive resort op Mallorca met haar kinderen, aanhang en vier kleinkinderen. Ze verheugt zich hier enorm op, omdat ze dergelijke vakanties nooit meer maakt. Een paar jaar geleden is haar man overleden.

Hoewel wij haar genereuze aanbod vanzelfsprekend waarderen, hebben wij onze twijfels vanwege ons principiële besluit om niet meer te vliegen. Bovendien zouden wij zelf nooit kiezen voor dit type vakantie. Moeten wij blij zijn met het aanbod en onze bezwaren laten varen of toch aansturen op iets anders?

Frivool vliegreisje

Beste Frivool vliegreisje,

Het eenvoudigste lijkt het om de uitnodiging van uw (schoon)moeder blijmoedig te accepteren. Ja, het is tegen uw principes en u ziet niets in een vakantie op Mallorca, maar het is een gemeenschappelijke familieactiviteit, waarmee u uw (schoon)moeder een groot plezier kunt doen.

Voor uzelf kunt u het vliegen verkopen als: eens moet de laatste keer zijn. De kleinkinderen zullen het vast naar hun zin hebben en zullen kunnen terugkijken op een geweldige vliegvakantie met de hele familie die anders is dan de vakanties die ze normaal hebben. Een eenmalige ervaring om te koesteren! Dit vliegreisje zal de planeet vast niet over de rand van de ondergang duwen.

Het zich verplaatsen per vliegtuig kan alleen geleidelijk worden uitgefaseerd. Er zullen zich altijd gelegenheden voordoen, waarbij er (tot ieders heimelijke plezier) niet aan vliegen te ontkomen valt.