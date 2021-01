Ik wil niet dat mijn man mij reanimeert, maar wil hem ook niet kwetsen. Wat nu?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Op een formulier van mijn woon-zorgcomplex moest ik invullen of ik gereanimeerd wil worden. Dat wil ik wel, zij het alleen door een deskundige. Mijn man denkt dat hij deskundig is, omdat hij in een ver verleden een ehbo-cursus heeft gedaan. Hij wil mij reanimeren, omdat hij graag een held wil zijn, maar hij heeft niet het zelfinzicht dat hij dit niet kan. Toen ik tegen hem zei dat ik geen reanimatiepogingen van hem wil en dat een deskundige het moet doen, was hij diep gekwetst. Nu heb ik ingevuld dat ik helemaal niet wil worden gereanimeerd, maar dat voelt niet goed.

Ondeskundige reanimatie

Beste Ondeskundige reanimatie,

Zoek uit waar uw medische dossier zich bevindt en vertel degene die dit beheert dat u uw reanimatievoorkeur wil veranderen. Teken op het betreffende formulier aan dat u wel gereanimeerd wil worden. Dat is in ieder geval belangrijk. Zeg vervolgens tegen uw man dat hij, als u bewusteloos neervalt, onmiddellijk iemand moet bellen. U woont in een woon-zorgcomplex, dus het is niet moeilijk om verpleegkundige hulp te alarmeren.

Druk uw man op het hart dat hij vooral niet zelf aan de slag moet gaan, omdat het veel te lang geleden is dat hij een ehbo-diploma heeft gehaald en dat u alleen professionals aan uw lijf wil. Laat hem beloven dat hij van u zal afblijven. Gekwetste eigenwaarde moet hij maar incasseren.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.