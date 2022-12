Ik wil mijn nichtje liever niet op het kerstdiner, ze stinkt naar zweet

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs

Mijn schoonzus (de zus van mijn man) komt met kerst gezellig bij ons eten, samen met mijn schoonvader. Nu wil mijn schoonzuster ook haar dochter (20) meenemen. Het probleem is dat zij heel erg naar zweet ruikt. Zodra ze binnenkomt, ruik je dat. Ik heb het al een keer tegen mijn schoonzus gezegd, zij reageerde toen kribbig en zei dat haar dochter een huidziekte had.

Dat is heel vervelend voor haar en dat wist ik niet. Ik vind dat mijn man het nog eens moet aankaarten bij zijn zus. Hij wil dat niet. Ik heb gezegd dat ík het dan doe, op een aardige manier natuurlijk. Dat wil hij ook niet. Wat nu?

Dreigende stank met kerst

Beste Dreigende stank met kerst,

Het is onmogelijk om op een aardige manier tegen iemand te zeggen dat hij/zij nog steeds stinkt, terwijl u dit al eens eerder aan de orde hebt gesteld. Hoe sympathiek u dit ook brengt, de inhoud van de boodschap (nichtje stinkt) komt altijd harder aan dan de manier waarop u het zegt.

U kunt uw nichtje ook niet weigeren bij het kerstdiner, terwijl haar moeder en grootvader wel welkom zijn. Er blijft dus niets anders over dan te accepteren dat zij ook komt met stinkende huidziekte en al. Verdraag het! Zet na afloop de ramen open en verheug u dat u maar heel en af en toe met haar te maken hebt, terwijl haar directe omgeving voortdurend in haar nabijheid verkeert. Leg een beetje mededogen met haar aan de dag, zijzelf zal er nog het zwaarste onder lijden en misschien zijn er allang maatregelen genomen, waardoor het probleem is opgelost.