Ik wil geen contact met die pestkop van vroeger. Wat moet ik doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een tuin op een volkstuincomplex waar ik erg van geniet. Laatst stond op het mededelingenbord aangekondigd dat er een nieuwe eigenaar komt voor een van de tuinen.

Deze persoon ken ik, want veertig jaar geleden was zij mijn collega en een uitgesproken hard en onsympathiek mens die mij als doelwit voor haar pesterijen had gekozen. Mijn vertrek naar een andere baan kwam (mede) door haar gedrag. Die overstap was overigens een goede zet.

Op de volkstuin kom je elkaar tegen en heb je bepaalde diensten samen. Nu vraag ik me af hoe ik haar moet bejegenen, mocht zij mij aanspreken. Ik ben beslist niet van plan nog iets met haar te maken te hebben, laat staan dat ik aardig tegen haar wil doen. Kan ik zeggen: “Ik weet wie je bent, maar ik wil geen contact”? Of kan ik beter niets zeggen en weglopen of moet ik mij niet laten kennen zoals mijn man adviseert? Ik let nu al op of ik haar niet zie.

Een pestkop van vroeger

Beste Een pestkop van vroeger,

Houd afstand van deze vrouw, ga niet met haar in gesprek over wat dan ook, maar groet haar wel. Het is onvermijdelijk dat u haar af en toe tegenkomt op het volkstuincomplex, maar u hoeft geen betrekkingen aan te knopen en ook niet in te gaan op eventuele openingen van haar. Krampachtig negeren of wegduiken achter een struik is een verkeerde weg, want dat leidt elke keer weer tot stress en ongemak.

Beperk het contact tot groeten of een hoofdknikje. Als de vrouw een gesprek begint, zegt u dat u het druk hebt en weer aan het werk gaat in uw tuin. U hoeft zich niet samen met haar te laten inroosteren voor tuindiensten. Als dat gebeurt, kunt u vast wel met iemand ruilen voor een andere dag.