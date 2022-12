Ik wil geen bezoek van het gezin van mijn zoons vriendinnetje op eerste kerstdag. Hoe zeg ik dat diplomatiek?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze zoon van achttien heeft sinds twee maanden een vriendin die ook achttien is. Hij vertelde dat de ouders van het meisje graag met ons willen kennismaken. Later stuurden ze een appje met het volgende voorstel: ‘We willen graag langskomen met ons hele gezin (een zoon en nog twee dochters) op eerste kerstdag. Zeggen jullie maar of het lunch of diner zal worden?’

Wij zien dit niet zitten, meteen een etentje met het hele gezin en nog wel op eerste kerstdag, familiedag! Hoe kunnen we hier een beetje diplomatiek op reageren? We willen deze ouders niet voor het hoofd stoten.

Beleefd nee zeggen

Beste Beleefd nee zeggen,

Hier kan natuurlijk geen sprake van zijn. In de eerste plaats is een ontmoeting tussen wederzijdse ouders van twee achttienjarigen die net twee maanden een relatie hebben nergens voor nodig, al hoeft u dat niet aan die ouders te vertellen.

In de tweede plaats horen mensen zichzelf niet uit te nodigen bij onbekenden, zeker niet met een heel gezin tegelijk, en al helemaal niet met de kerstdagen, als iedereen het druk heeft met eigen familie. Stuur een berichtje terug of bel op met de mededeling dat een afspraak met kerstmis helaas niet uitkomt.

Schuif een ontmoeting op de middellange termijn. Misschien kan er in het voorjaar of de zomer eens een kopje koffie worden gedronken. Als de relatie tenminste standhoudt – dat laatste hoeft u er niet bij te zeggen.