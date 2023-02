Ik wil een schilderijtje dat ik cadeau gaf graag terug, mag ik dat vragen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Enige jaren geleden heb ik een oud-collega een door mij gemaakt schilderijtje cadeau gedaan ter gelegenheid van zijn pensionering. Nu heb ik bericht ontvangen dat hij is overleden. Hij heeft alleen een zoon met vrouw en kinderen, verder geen verwanten. Graag zou ik het paneel weer terugkrijgen. Kan ik het – na verloop van tijd – aan de zoon gewoon terugvragen of is dat heel erg ongepast? Ik heb destijds het schilderijtje niet gesigneerd, dus de zoon zal onmogelijk de herkomst ervan kunnen achterhalen. Wat kan ik doen?

Precaire vraag

Beste Precaire vraag,

Cadeaus terugvragen is doorgaans niet correct, maar in geval van overlijden sturen nabestaanden vaak brieven die ze in de nalatenschap vinden terug naar de afzenders. En soms worden ook cadeaus teruggegeven.

Zelf zou u een eerder cadeau gegeven, zelfgemaakt schilderij terug in uw bezit willen krijgen. U zou een brief kunnen schrijven aan de zoon van uw oud-collega met een vrijblijvend voorstel om uw schilderij terug te nemen, wanneer hij of de rest van de familie er geen prijs op stelt, mits het zich nog bevindt in de inboedel van overledene. U kunt een beschrijving van uw schilderij insluiten en u kunt aanbieden om langs te komen om het aan te wijzen, als de familie dat handig vindt. Benadruk dat ze vanzelfsprekend het schilderij kunnen houden, als ze erop gesteld zijn. Uw aanbod geldt alleen voor het geval de familie ervanaf wil.

Wacht hier niet te lang mee, want vaak maken nabestaanden snel schoon schip met de inboedel van overledenen, omdat ze geen ruimte hebben voor alle spullen in de nalatenschap. Er is dan een gerede kans dat uw schilderij bij de kringloop of het grofvuil belandt.