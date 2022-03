Ik wil die drie zoenen niet meer, maar hoe maak ik dat duidelijk aan vrienden en familie?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik wil nooit meer drie zoenen! Sinds de recente versoepelingen was het meteen weer raak. Ik kreeg koffievisite, heel leuk. Was alweer een poosje geleden, maar bij binnenkomst kreeg ik van iedereen drie zoenen, ‘omdat het weer kon en mocht’ en ‘we zijn toch allemaal gevaccineerd!’ Ik was daar totaal niet op bedacht en had daar helemaal geen zin in. Getver, ik wil ze niet meer! Ik ben sowieso al niet zo lijfelijk, maar het is moeilijk het niet te doen zonder steeds weer flauwe excuses te verzinnen zoals ‘ik zoen niet, want ik ben verkouden’ of ‘ik heb een koortslip’. Corona was natuurlijk een rottijd, maar dat zoenverbod was een van de goede dingen die er uit voortkwamen. Ik weet dat er bepaalde manieren zijn om dat gezoen af te houden, maar dan voel ik me toch vaak schuldig, omdat de ander zich lijkt te verbazen en zich afvraagt of hij/zij misschien stinkt. Hoe voorkom ik die drie zoenen? Voor eens en altijd? Ik kan toch moeilijk rond appen dat ik ook ná de coronatijd niet meer wil zoenen. Weet u een oplossing?

Nooit meer drie zoenen

Beste Nooit meer drie zoenen,

Appen is precies wat u wel moet doen! Schrijf een appje (eventueel ook een sms’je of een e-mail erbij voor de mensen zonder smartphone) naar uw hele familie-, vrienden- en kennissenkring, waarin u aankondigt dat u geen drie zoenen meer wenst te ontvangen en ook niet zult uitdelen. Nu niet en in de toekomst ook niet. Gewoon helemaal nooit meer. U gaat in permanente zoenstaking. Met een rondzend-appje en -mailtje is iedereen in één klap op de hoogte. Dat scheelt u per ontmoeting ongemakkelijke momenten en vervelend uitlegwerk. Herhaal de boodschap indien nodig.