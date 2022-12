Ik wil de relatie met mijn vriendin graag verbeteren, maar haar overgewicht zit me in de weg

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds vier jaar hebben mijn vriendin en ik (beiden begin vijftig) een fantastische latrelatie. Het enige waarik moeite mee heb is haar dikheid (BMI ligt boven de 30). Mijn vriendin werkt in de zorg en weet dat obesitas na roken de grootste bedreiging voor de volksgezondheid is. Eerder heeft zij op doktersadvies diverse diëten geprobeerd, maar daar is ze weer mee opgehouden. Ik wil haar graag helpen door bijvoorbeeld samen te sporten, samen haar dieet te volgen, samen gezond boodschappen te doen en vooral: samen hierover in gesprek te gaan. Helaas staat zij voor dit alles niet open. Als ik weer zou gaan roken (ligt dertig jaar achter mij) zou zij de relatie beëindigen, zo erg zou zij dat vinden. Voor mij is er geen groot verschil tussen roken en ongezond eten. Ik voel me belemmerd om onze relatie verder uit te bouwen. Datzelfde geldt voor ons seksleven dat oké maar gewoontjes is. Onze liefde is te sterk om de relatie te beëindigen. Wat nu?

Onacceptabele dikheid

Beste Onacceptabele dikheid,

Overgewicht is een probleem dat alleen de persoon zelf te lijf kan gaan door zijn of haar leefstijl te veranderen. Uw vriendin moet in de eerste plaats gemotiveerd zijn om de nodige maatregelen te treffen. Ze kan natuurlijk hulp inroepen van een diëtist, afspraken maken met een afvalcoach en zich op die manier van supervisie verzekeren, maar als ze niet vanuit zichzelf gemotiveerd is, kunnen hulptroepen het werk niet voor haar doen. Als partner kunt u haar mentaal ondersteunen, maar dat is het wel zo’n beetje. Wanneer u zich er actief mee gaat bemoeien in de trant van ‘Weet je wel zeker dat je een koekje wil? Kun je niet beter die chips laten staan? Moet je niet naar de sportschool vanavond?’ komt u in een opvoedende relatie terecht en dat is desastreus voor de liefde.

U trekt een vergelijking met roken, iets waarmee u zelf bent opgehouden. Bedenk dat het veel makkelijker is om met roken te stoppen dan serieus af te vallen. Met roken kun je ophouden, je hebt daar een paar maanden last van, en vervolgens verdwijnt de zucht naar nicotine. Roken staat overal in een slecht aanzien, je kunt het nergens doen zonder scheve ogen te ontmoeten en als je ermee ophoudt krijg je applaus. Maar met eten kun je niet stoppen. Dat moet elke dag gebeuren. Het is zelfs al een hele prestatie als je jezelf tot maximaal drie eetmomenten per dag kunt beperken. Iemand die jarenlang te veel heeft binnen gekregen zal om af te vallen voortdurend honger moeten lijden, niet alleen om een streefgewicht te bereiken, maar ook daarna de rest van zijn of haar leven, want als dat niet gebeurt, komt het er toch weer bij.

Van de mensen met serieus overgewicht is er ongeveer tien procent die erin slaagt om blijvend gewichtsverlies te bereiken, en dan moet er vaak een maagverkleining of zo’n soort operatie aan te pas komen, wat overigens ook een levenslang dieet betekent. Het is niet realistisch om van uw vriendin te vragen of ze wat meer moeite kan doen om gewicht te verliezen. Zelfs als u uw relatie ervoor inzet (‘Ik wil alleen met je door als je twintig kilo afvalt’) zal dat geen effect hebben. Uw vriendin wil niets liever dan gewicht verliezen, maar de kans is heel klein dat dit lukt. Ik raad u af om uzelf als gewichtscoach op te stellen. Daar zal uw relatie schade van ondervinden. Als uw vriendin wil afvallen, moet ze zich door professionals laten begeleiden. Als u uw vriendin niet kwijt wil, zult u haar verschijningsvorm moeten accepteren.