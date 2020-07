Ik wil de nieuwe liefdes van mijn bejaarde vader niet steeds zo snel ontmoeten

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vader van achter in de zeven­tig heeft een bloeiend liefdes­le­ven­, waarbij de gemiddelde relatie­duur tussen de drie en zes maan­den ligt.

Dit gaat al heel lang zo. Ik gun hem zijn pleziertjes. Wat ik minder prettig vind, is dat hij vaak wil dat ik de nieuwe liefde ook snel ontmoet. Omdat de relaties nooit lang duren, zit ik om de paar maanden beleefdheden uit te wisselen met een nieuwe vrouw ‘die al zoveel over me gehoord heeft’.

Ik heb al eens geprobeerd een vier-maandenlimiet te stellen, maar het resultaat was dat mij nu niet meer wordt gevraagd of ik iemand wil ontmoeten, maar dat ze toe­vallig aanwezig is, als ik met mijn vader heb afgesproken. Wat is de gepaste tijd om te wachten met het voorstellen van een nieuwe ­relatie en kan ik met goed fatsoen eisen dat ik de nieuwe liefde niet eerder hoef te zien?

Pa’s drukke liefdesleven

Beste Pa’s drukke liefdesleven,

Uw vader wisselt nogal eens de ene geliefde in voor de volgende, dus u hebt gelijk dat er niet spe­ciaal haast gemaakt hoeft te worden met een kennismaking. Limieten stellen in de trant van eerst vier maanden wachten heeft geen zin. Een limiet geeft geen ­enkele garantie op een langere ­relatie. Op dit moment is er wel-eens een onbekende vrouw aanwezig, als u uw vader bezoekt. Met die situatie lijkt weinig mis.

U kunt haar gewoon als een passerende vriendin van uw vader beschouwen. Of die twee nu wel of niet een al dan niet tijdelijke ero­tische band hebben, is irrelevant voor uw bezoek. U ziet vanzelf wel of u haar later weer tegenkomt. Zo niet, geen ramp. Als u uw vader onder vier ogen wilt spreken, vraag dan om een aparte afspraak zonder derden erbij.

