Ik wil de luiers van het kleinkind van mijn vriend niet verschonen. Ben ik kinderachtig?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben al dertien jaar met mijn huidige man, en mijn kleinkinderen beschouwt hij als de zijne. Hij is een geweldig leuke opa en ze zijn gek op hem. Ik heb altijd als vanzelfsprekend de zorgtaken van het oppassen op mij genomen (omdat het dus niet echt zijn kleinkinderen zijn). Nu is zijn eerste kleinkind op komst en dat vindt hij superleuk. Ik heb wel gezegd dat ik bij het oppassen de luiers niet ga verschonen. Ik vind het verschrikkelijk vies en heb dat nooit bij andere kinderen gedaan dan die van mijn eigen vlees en bloed. Mijn moeder en zus vinden dit belachelijk kinderachtig van mij. Met mijn man heb ik het er niet meer over gehad. Maar waarom moet ik de zorgtaken weer op mij nemen? Dat heb ik al gedaan als moeder en als oma van mijn eigen (klein)kinderen. Moet ik omdat ik een vrouw ben toch over mijn grenzen gaan?

Geen zin in poepluiers

Beste Geen zin in poepluiers,

Bespreek het in de eerste plaats met uw man. Zijn er concrete plannen dat hij en u gaan oppassen op zijn kleinkind? Is er een afspraak dat u straks samen een dag in de week (of meer) op dit nieuwe kleinkind zult passen? Als daar op dit moment geen sprake van is, is het verschonen van luiers ook niet aan de orde, want daar heeft de baby eigen ouders voor. Een structurele oppasdag legt een flink beslag op grootouders. Wil uw man aanbieden om dat te doen voor zijn dochter of zoon? Daarover moeten hij en u het eerst eens zijn, voordat hij het kan aanbieden. Misschien hebt u helemaal geen zin in een vaste oppasdag en dan moet uw man dat ook niet voorstellen. Het verschonen van poepluiers is maar een detail in een lange dag van oppassen op een baby.

Als het alleen om incidenteel oppassen gaat (af en toe een paar uur of een middagje in het weekend), raad ik u aan om met uw man de poepluiers te bespreken. U kunt prima tegen hem zeggen dat u genoeg luiers hebt verschoond in uw leven en dat u daar genoeg van hebt. Zeg tegen hem: ‘Het is jouw kleinkind, jij verschoont de baby, ik doe het alleen bij uitzondering.’ Er is tenslotte geen enkele reden dat poepluiers speciaal tot het takenpakket van vrouwen horen. Uw moeder en uw zus hebben hier niets mee te maken en u hoeft zich niet tegenover hen te verantwoorden. Dit is iets tussen uw man en u.

Praat met hem en word het eens over hoe u dit samen in de toekomst gaat aanpakken.