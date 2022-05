Ik wil afvallen, kan ik mijn vriendinnen daarom vragen om niet meer te snoepen in mijn bijzijn?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik wil proberen om af te vallen, maar mijn vriendinnen zijn van die types die niet aankomen ongeacht wat ze eten. Ik kom al aan als ik alleen maar aan eten denk. Nu wil ik dus afvallen maar zij willen gewoon doorgaan met snoepen en andere ongezonde dingen. En dat doen ze ook, als ik erbij zit. Kan ik mijn vriendinnen vragen om in mijn bijzijn niet meer te snoepen, zodat ik niet constant in de verleiding kom om met ze mee te doen?

Ik wil graag mijn doelen behalen, maar aan de andere kant is het misschien niet eerlijk als ik hun vraag om hun snoepgedrag aan te passen aan mijn wensen?

Hoe minder te snoepen?

Beste Hoe minder te snoepen,

Nee, u kunt uw doelen op het gebied van gewichtsverlies niet afhankelijk maken van het eet- en snoepgedrag van uw vriendinnen. U bent zelf de enige die controle heeft over uw gewicht. Of u wel of niet afvalt hebt u in eigen hand. Als het heel moeilijk voor u is om andere mensen te zien snoepen, is het raadzaam om uw contacten uit te breiden met mensen die er een andere levensstijl op nahouden: bijvoorbeeld mensen die heel sportief zijn en veel tijd besteden aan lichaamsbeweging. Maar van bestaande vriendinnen zult u de levensstijl moeten accepteren door er zo min mogelijk aandacht aan te besteden.