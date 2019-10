Ik werd op de bedrijfsborrel berispt, omdat ik te veel nootjes at

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs stond ik (vrouw) met vier zakelijke kennissen rond een statafel op een receptie van het werk. Op de tafel stonden een glas met nootjes en een bord met stukjes kaas en worst. Degene naast mij nam een schepje met nootjes. Daarna nam ik er twee achter elkaar. Het glas was nog ruim gevuld voor andere belangstellenden, die uitsluitend kaas en worst namen. Na mijn tweede schepje riep een van de aanwezigen die ik alleen ken van de vergadertafel en de mail: ‘Zo hé! Jij neemt veel!’ Ik vond dat gênant en ongepast. Hoe had ik kunnen reageren? Overigens was het bord met kaas en worst binnen no time leeggegeten – niet door mij – en bleven de nootjes verder onaangeroerd.

Te veel nootjes

Beste Te veel nootjes,

Passief-agressieve opmerkingen die nergens op slaan, kunt u het beste negeren. Alle aandacht die u eraan zou besteden, maakt het alleen maar groter. Een grapje maken zou een reactie kunnen zijn: ‘Ben jij hier degene die de consumpties moet turven? Succes ermee!’ is een voorbeeld, maar met een minachtende blik die uitdrukt: ‘Heb je ergens een probleem mee?’ hebt u de zaak ook afgehandeld.