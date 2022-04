Ik weet nu waar mijn drijfveer om anderen vooruit te helpen vandaan komt

Het is de zomer van 1983. Met de hele familie zijn we in ons blauw-witte VW-busje met oranje bloemetjesgordijn onderweg naar Turkije. Van mijn paniekerige moeder mag mijn vader niet harder rijden dan 80 kilometer per uur, waardoor onze reis gemiddeld zo’n vijf dagen duurt.

Mijn vader is van beroep automonteur, wat inhoudt dat we elke keer stoppen als we onderweg andere landgenoten met autopech tegenkomen. Dat zijn er veel.

Ergens op een snelweg in toenmalig Joegoslavië komen we wederom een Turkse familie tegen die aan de kant van de weg staat. Mijn vader stopt de auto en stapt uit om te kijken wat er aan de hand is.

Mijn moeder zit voorin met haar slippers in haar handen

Het is bloedheet, we zijn allemaal moe. De dolma die mijn moeder had gemaakt voor de reis geeft nu een geur af waardoor je weet dat die de vijfde dag niet meer gaat halen. Mijn moeder zit voorin met haar slippers in haar handen, klaar om naar achter te slingeren als we voor de zoveelste keer ruziemaken over wie straks als eerste mag uitstappen als we eenmaal zijn aangekomen.

Mijn oudste broer zit chagrijnig voor zich uit te kijken, omdat hij zijn rijbewijs net heeft gehaald maar van mijn vader niet achter het stuur mag zitten. Mijn andere broer is uit verveling inmiddels zijn boek voor de derde keer aan het lezen. Mijn zus slaapt al uren. De opgestapelde Nutella-potten die meegenomen zijn voor familie in Turkije vallen bij elke bocht die ons busje neemt op ons hoofd. Door het dekbed waar we op liggen heen voelen we de stapels koffers met de kleding en de rest van de cadeaus voor ooms en tantes die straks onderling gaan roddelen en ruziën over wie het beste en het meeste heeft gekregen. Ik ben er helemaal klaar mee.

Als de achterdeur van het busje opengaat en mijn vader zijn gereedschap wil pakken weet ik dat dit betekent dat we weer heel lang moeten wachten. Uit frustratie begin ik aan de arm van mijn moeder te trekken in de hoop dat zij er iets aan kan doen. Zij pikt dit signaal op en vraagt mijn vader of het nou echt nodig is dat hij elke keer gaat helpen, de kinderen zijn immers al zo moe.

‘Die mensen moeten ook ergens heen’

Mijn vader stopt, draait zich om en zegt: “Die mensen moeten ook ergens heen. Zij hebben ook een bestemming die ze moeten bereiken. Willen jullie dat ik mijn gezicht ga afwenden?”

Ik voel een schaamte die ik als vijfjarig kind niet kan verklaren en tegelijkertijd klikt er in mijn hoofd ook iets op zijn plek. Het is mijn allereerste aha-moment.

Jaren later wordt mij als amper twintiger tijdens een sollicitatiegesprek gevraagd waar mijn drijfveer vandaan komt om mensen vooruit te helpen zodat ze de bestemming in hun leven kunnen bereiken. Door een combinatie van onervarenheid en een gebrek aan zelfreflectie lukt het me op dat moment niet er een zinnig antwoord op te geven.

Inmiddels weet ik dat het antwoord hoort te zijn: “Dat heb ik van mijn vader”.