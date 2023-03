Ik weet dat ik te dik ben, maar ik wil niet constant opmerkingen over mijn buik krijgen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (man, zestiger) krijg regelmatig van mijn omgeving te horen dat ik een flinke buik heb. Het klopt dat ik overgewicht heb, maar het is moeilijk een goed dieet te vinden en mijn grenzen te bewaken als het om het afslaan van zoetigheid of alcohol gaat. Ik doe mijn best af te vallen, maar zie weinig vooruitgang. Ik vind het vervelend dat mensen hun mening over mijn uiterlijk zo makkelijk geven zonder rekening te houden met mijn gevoelens. Hoe moet ik hiermee omgaan zonder kwaad te worden en me zo gekwetst te voelen?

Te zwaar

Beste Te zwaar,

Het is lastig om ‘pesten’ te ­omschrijven, omdat er zoveel uiteenlopend gedrag onder valt, maar een van de dingen die er zeker onder vallen is het hardop benoemen van in het oog lopende afwijkingen van een esthetische standaard. Zoals dat iemand een hazenlip heeft, heel lang is (‘Is het koud daarboven?’) of kaal is. Ook overgewicht hoort daarbij.

Het is heel eenvoudig: ­mensen dienen zich te onthouden van negatieve reacties op andermans uiterlijk. Dit is nooit, ­onder geen enkele ­omstandigheid gepast. Er is maar één ­gepaste reactie: erover ­zwijgen. Onder geen beding mogen ­onbekenden, vrienden of familieleden commentaar ­leveren op uw overgewicht, laat staan hier grapjes over maken. Alleen uzelf kunt hierover beginnen.

Als uw vrienden en familie deze elementaire omgangsvormen niet uit zichzelf vertonen, zijn ze u aan het pesten. Zelfs als ze het niet opzettelijk doen, valt het nog onder pesten en zult u hun dit expliciet moeten voorhouden, met het verzoek daarmee op te houden. Zeg tegen hen: ‘Zou je me een plezier willen doen?’ Hopelijk zeggen ze dan ja. Zeg vervolgens: ‘Ik zou het fijn vinden als je geen commentaar meer geeft op mijn overgewicht. Ik weet allang dat ik te dik bent en ik wil het niet nog verder ingewreven krijgen.’

Als u een vleugje vinnigheid wil toevoegen: ‘Ik begin tegen jou toch ook niet over je … pokdalige huid/kalkoenennek/harige kuiten/kromme rug’ of wat dan ook.