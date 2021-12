Ik vrees dat het kerstdiner met mijn broer door verhitte coronadiscussies op een anticlimax uit gaat draaien

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Voor Kerstmis hebben we een tijdje geleden mijn broer en zijn gezin uitgenodigd. Ons gezin (mijn man, twee puberkinderen en ik) is volledig gevaccineerd. Mijn broer, zijn vrouw en hun twee kinderen (twintigers) hebben hiervan afgezien omdat ze het vaccin niet vertrouwen. Zij baseren zich op bronnen waar wij onze wenkbrauwen bij optrekken, en vice versa vinden zij dat wij ons niet voldoende informeren en als makke schapen achter het RIVM aanlopen.

Ik houd veel van mijn broer, we hebben vastgesteld dat we elkaar in deze discussie niet kunnen vinden, maar we vinden het toch belangrijk om elkaar te blijven zien, zeker met kerst. Nu ben ik toch een beetje beducht dat we het erover gaan hebben en dat mensen boos zullen worden. Ik ben bang dat de onenigheid tot verhitte discussies zal leiden en dat de hele gezellige kerstbijeenkomst op een enorme anticlimax uitdraait. Moeten we het toch proberen?

Bang voor coronadiscussie

Beste Bang voor coronadiscussies,

Bent u om te beginnen wel bereid om met vier ongevaccineerde personen Kerstmis te vieren? Sommige mensen vinden dat te gevaarlijk en willen alleen met ongevaccineerden in een ruimte verkeren, als die voorafgaand aan de ontmoeting een zelftest hebben gedaan, die een negatieve uitslag oplevert. Ik weet niet of u de voorwaarde van een negatieve zelftest hebt gesteld aan het gezin van uw broer of dat u van plan bent om, vertrouwend op uw eigen vaccinatie, het risico maar gewoon te nemen.

Hoe dit ook zij, het lijkt me het beste om van tevoren met uw broer af te spreken dat u alleen samen Kerstmis wil vieren, als er de hele avond níet over corona wordt gesproken, ook niet in een bijzin, omdat u en uw gezin geen zin hebben in discussies. Maak er een spelletje van en spreek af dat, zodra iemand de woorden ‘corona, covid, vaccinatie, QR-code, lockdown of Hugo de Jonge’ in de mond neemt, deze persoon vijf euro in een boetepot moet doen. Het totaalbedrag van de avond kan naar het goede doel. Als u, ongeacht een plechtige belofte van de kant van uw broers gezin, er geen fiducie in hebt dat het tafelgesprek coronavrij blijft, kunt u de afspraak beter verplaatsen naar Pasen.