Ik vraag vrienden die ik een lift geef om benzinegeld. Stel ik me profiterend op?

Als vrouw van vijftig-plus heb ik veel bekenden die geen auto rijden. Zelf beschik ik wel over een auto. Ik hanteer een kilometerprijs volgens de ANWB van € 0,30 per kilometer. Als we met zijn tweeën zijn, komt dat neer op € 0,15 per kilometer per persoon. Dit lijkt mij reëel. Het komt regelmatig voor dat iemand die met mij meerijdt het delen van de benzinekosten genoeg vindt. Anderen gaan ervan uit dat ze voor niets kunnen meerijden, omdat ik toch al rijd. Wat ik jammer vind is dat de vriendschappelijke relatie met degenen die het niet eens zijn met het door mij gehanteerde tarief onder druk komt te staan en zelfs in disharmonie ontaardt. Stel ik me profiterend op?

Meerijden, gratis of betaald?

Beste Meerijden, gratis of betaald,

Als mensen incidenteel eens een bekende een lift geven met de auto, vragen ze daar meestal geen geld voor. Maar kennelijk treedt u veelvuldig op als chauffeur en dan ligt het anders. Omdat u toevallig over een auto beschikt, hoeft u niet als gratis taxichauffeur te fungeren voor uw hele kennissenkring. Sommigen van uw kennissen begrijpen prima waarom u het ANWB-tarief rekent, anderen hebben daar moeite mee en vinden dat vrienden geen geld hiervoor zouden moeten vragen. Het enige wat u kunt doen is het nog eens duidelijk uitleggen. U zegt dan dat het hebben van een auto duur is, dat u vaak mensen laat meerijden en dat het redelijk is als meelifters bijdragen aan de kosten van een autorit. Uw voorwaarde voor vervoer moet wel van tevoren duidelijk zijn voor degenen die om een lift vragen. Dus niet achteraf de meerijders met een rekening confronteren. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat ze kunnen kiezen. Als iemand meerijden te duur vindt, kan die persoon vanzelfsprekend het openbaar vervoer nemen (wat in veel gevallen nog meer zal kosten). Als een vriendschap lijdt onder uw regeling, is daar niets aan te doen.