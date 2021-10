Ik voel me te oud voor ons jaarlijkse vriendinnenweekend. Hoe zeg ik af?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds een jaar of zes maak ik deel uit van een vriendengroep van acht meiden. We hebben een jaarlijkse traditie om samen een weekendje weg te gaan en ons weekend voor dit jaar is ook al gepland. We leerden elkaar kennen bij de studentenvereniging, maar inmiddels zijn we vrijwel allemaal afgestudeerd en werken we. Ik ben een van de ouderen van de groep en heb recentelijk steeds minder behoefte aan veel drinken en feesten. Ik voel sowieso steeds meer afstand tot deze vriendinnen. Ik zou daarom dit jaar heel graag ons weekend overslaan. Hoe kan ik op een nette manier afzeggen?

Beleefd afzeggen

Beste Beleefd afzeggen,

Het hangt ervan af of u alleen dit jaar wil overslaan of met de hele traditie wil breken. Als u nog wel toekomst ziet in deze vriendengroep, raad ik u aan om voor het komende weekend af te zeggen met een beroep op ‘helaas geen tijd, heb omstreeks die tijd hele zware werkverplichtingen, volgende keer beter’. Als u eigenlijk genoeg hebt van de hele vriendengroep en die weekendjes niet meer ziet zitten, dan is eerlijkheid het beste. U schrijft dan een groepsmailtje of -appje aan iedereen: ‘Sorry, meiden, maar ik voel me te oud voor dit soort drank overgoten weekendjes. Ik kan het niet meer opbrengen, dus ik haak af, maar ik wens jullie veel plezier en we komen elkaar nog wel eens tegen!’