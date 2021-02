Ik vind de uitspraken over corona van een goede vriendin dom en irritant. Wat kan ik doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Af en toe heb ik een afspraak met een goede vriendin, die momenteel in niet mis te verstane bewoordingen haar anti-vaccinatietheorieën verkondigt. Ze praat over DNA-mutaties die we krijgen ingespoten en dat er helemaal geen ervaringen met het vaccin zijn enzovoort. Ook twijfelt ze aan de oversterfte als gevolg van corona. Ze zegt dat je gewoon gezond moet leven en dat je dan zo’n corona-aanval best doorstaat, net als gewone griep in een doorsnee winter.

Ikzelf ben toch meer voorstander van vaccineren en heb niet zoveel kritiek op de maatregelen die ons worden opgelegd om het krijgen van corona te voorkomen. Ik zit in een kramp naar haar te luisteren en probeer het maar te zien als verschil van visie of religie. Daarin laten we elkaar uiteindelijk ook vrij. Maar diep in mijn hart vind ik haar uitspraken behoorlijk dom en irritant. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan zonder de vriendschap te zeer aan te tasten?

Corona als splijtzwam

Beste corona als splijtzwam,

In zo’n geval is het beter om het hele gespreksonderwerp uit de weg te gaan. Zeker wanneer het al een paar keer aan de orde is geweest. Op een gegeven ogenblik is het toch alleen maar meer van hetzelfde. De een zegt dit, de ander zegt iets totaal anders, en er is geen schijn van kans dat er overeenstemming wordt bereikt, omdat beide partijen zich hebben ingegraven in hun eigen schuttersputje en niet openstaan voor afwijkende visies.

De volgende keer dat uw vriendin met haar theorieën aan komt zetten, raad ik u aan om te zeggen dat u het hier niet meer over wil hebben, omdat u moe en chagrijnig wordt van die hele corona. Stel voor om ergens anders over te praten. Over herinneringen aan de basisschool, over een tv-programma dat u heeft gefrappeerd, over de terugkeer van de wolf in Nederland – doet er niet toe waarover, als het in vredesnaam maar geen corona meer is.

