Ik vind dat mijn vriend wel heel close is met zijn ex-vrouw, maar hij zegt dat ik spoken zie

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ruim een jaar geleden heb ik een leuke man gevonden met een groot, loyaal hart. Minpunt is dat hij dat grote hart ook heeft voor zijn ex-vrouw. Na hun scheiding tien jaar geleden bleven ze nog drie jaar in hetzelfde huis wonen. Ze gingen ook vaak samen met vakantie. Zijn ex-vrouw kreeg later een kind van een spermadonor en mijn nieuwe schoonmoeder past als een oma wekelijks op. Mijn vriend heeft zich als een oom/ vader over het kind ontfermd. Hij doet leuke dingen met zijn moeder, zijn ex en haar kleuter: Kerstmis, uitstapjes, verjaardagen. Alsof het nog steeds een gezellige familie is. Ik ben niet snel jaloers, maar hier heb ik toch moeite mee. Toen ik tegen mijn vriend zei dat ik me een soort tweede vrouw voelde, zei hij dat ik spoken zag, dat hij zijn ex als een soort zus beschouwt en dolverliefd op mij is. Hij heeft mijn reserve ook met zijn ex besproken, wat ik heel onprettig vond. Die stelde voor om samen (vriend, moeder, zij en ik) bij haar een hapje te eten. Dat beangstigt mij. Wat moet ik doen?

Alom aanwezige ex

Beste Alom aanwezige ex,

Uw vriend heeft nauwelijks afstand genomen van zijn ex-vrouw ondanks zijn scheiding tien jaar geleden. Er zijn allerlei gemeenschappelijke activiteiten en uw vriend heeft zich ontpopt tot een soort oom/ vaderfiguur voor haar kind. De vraag dringt zich op waarom het stel eigenlijk gescheiden is, als de verhoudingen zo hartelijk en intensief zijn.

Op zichzelf is het mooi dat er geen vijandschap bestaat tussen de exen, maar al te veel gezelligheid is ook niet prettig, want daarin voelt een nieuwe geliefde zich snel buitengesloten. Het is niet aantrekkelijk om de tweede vrouw te zijn in een situatie, waarin ook nog een moeder figureert die een warme verhouding heeft met haar ex-schoondochter. Het komt erop neer dat uw vriend een hoop intimiteit en een lang verleden deelt met zijn ex, terwijl hij voor u het vuur van verliefdheid en seks reserveert. Het feit dat hij zijn ex beschouwt als een zus is nauwelijks geruststellend, want verhoudingen tussen broers en zussen zijn om te beginnen permanent en kunnen vaak ook heel vertrouwd en intensief zijn.

Of u hiermee om kunt gaan hangt af van de frequentie van contact. Als verjaar- en feestdagen altijd met dit groepje (ex, kind, moeder) worden doorgebracht, als de exen voortdurend met elkaar bellen en appen, is het voor u dringen om ertussen te komen. Maar als het om incidentele contacten gaat, valt er misschien mee te leven. Uw vriend onder druk zetten om meer afstand te nemen zal weinig uithalen. Maak toch maar eens kennis met de ex. Het zal makkelijker zijn om uw gedachten te bepalen over de toekomst van uw relatie, wanneer u haar meegemaakt hebt in het bijzijn van uw vriend. De moeder van uw vriend kan hier overigens beter niet bij zijn. Haar aanwezigheid maakt het alleen maar ingewikkelder en zij hoort hier buiten te staan.

