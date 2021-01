Ik verdien die zorgbonus niet, wat zal ik doen met het bedrag?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

De overheid heeft een ruimhartige beloning van 1000 euro toegezegd aan alle mensen die in de zorg in de frontlinie hebben gestaan tijdens de vorige lockdown. Een mooi gebaar. De zorgorganisatie waar ik werk, heeft besloten deze bonus aan te vragen voor álle medewerkers die in die periode hebben gewerkt. Zij willen geen onderscheid maken tussen de mensen die in de frontlinie stonden en de mensen op de achtergrond. Ieders inzet was immers nodig om continue zorg te blijven bieden.

Zelf heb ik een functie op de achtergrond, waardoor ik weinig extra stress heb gekend. Ik had eerder last van verveling. Ook de besmettingen vielen mee, er was zeker geen sprake van een grote uitbraak. Nu ben ik in verlegenheid met de bonus. Ik twijfel: is het beter om deze te weigeren? Dan verdwijnt het misschien in de diepe zakken van de overheid. Zal ik het aannemen en een deel schenken aan een goed doel? Ik heb het geld niet nodig, maar een extraatje is natuurlijk altijd welkom.

Onverdiende bonus

Beste Onverdiende bonus,

De zorgorganisatie waar u werkt, heeft besloten om de bonus voor alle medewerkers aan te vragen, ongeacht hun precieze werkzaamheden. Dat lijkt me ook verstandig, omdat het erg ingewikkeld is om onderscheid te maken tussen medewerkers die het meer of minder hebben verdiend. Op deze manier krijg je in ieder geval geen scheve ogen van mensen die zich benadeeld voelen, als ze buiten de boot zouden vallen.

U vindt dat de bonus u niet toekomt, omdat u niet in de voorste gelederen hebt gewerkt. Ik raad u aan om toch maar te accepteren. Als u het geld weigert, vloeit het terug naar de algemene middelen van de overheid. Het gaat heus niet linea recta naar een behoeftig persoon die het goed zou kunnen gebruiken. Dan kunt u beter zelf het extra geld voor iets goeds aanwenden. Stuur het bedrag in z’n geheel of gedeeltelijk naar een goed doel dat u een warm hart toedraagt. U mag best een deel zelf houden om er iets leuks voor uzelf of uw gezin mee te doen.

