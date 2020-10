Ik mag de auto van een vriendin lenen - voor 20 cent per kilometer

Beste Beatrijs,

Laatst vroeg ik aan een vriendin of ik haar auto mocht lenen. Het zou gaan om een ritje van maximaal vijftien kilometer heen en terug. Zij heeft een lease-auto die zij zelf betaalt. Als ik normaal gesproken de auto van een vriend leen, tank ik deze op de terugweg weer vol. Daar ben ik genereus in. Nu kreeg ik als antwoord het bericht dat ik de auto kon lenen, en wel voor een bedrag van 20 cent per kilometer. Dit stak mij een beetje. Ik had zeker de brandstof op een of andere manier gecompenseerd. Of ik zou haar een fles wijn geven als dank. Is het onbeleefd om een verzoek om een gunst zo zakelijk te benaderen? Of is deze duidelijkheid en directheid normaal tussen vrienden?

Auto lenen

Beste Auto lenen,

Uw vriendin heeft een uitgesproken zakelijke instelling! Op zichzelf vind ik de voorwaarde om haar auto uit te lenen (20 cent per kilometer) best redelijk. Voor uw ritje zou u haar drie euro moeten betalen, wat waarschijnlijk een stuk minder is dan als u haar tank zou volgooien en ook minder dan een fles wijn. Goedbeschouwd is het voor u een gunstige regeling, al is het ongebruikelijk dat vrienden van tevoren tarieven afspreken voor het lenen van een auto, zeker als het om zo’n korte afstand en navenant klein bedrag gaat. Voor lange afstanden is het juist weer een heel heldere afspraak. Ik raad u aan om er niet over in te zitten en uw vriendin gewoon die drie euro te betalen. Haar zakelijkheid heeft ook voordelen.

